مستشار خامنئي: إيران لن تتفاوض على الاتفاق النووي

ذكر علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى علي #خامنئي اليوم الثلاثاء أن طهران لن تتفاوض مجددا على #الاتفاق_النووي ولن تجري محادثات بشأن برنامجها الصاروخي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ولايتي تحذيره أيضا لإسرائيل من أنها ستواجه "ردا أقوى" إذا شنت ضربات جديدة على #سوريا.

وكانت #الولايات_المتحدة انسحبت الأسبوع الماضي من اتفاق أبرم عام 2015 بين #إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.

وأطلقت #إسرائيل صواريخ على أهداف في سوريا ردا على ما وصفته بهجوم صاروخي إيراني على أراضيها.