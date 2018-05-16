أهوازيات يتحدين الحظر ويدخلن ملعبا لحضور مباراة كرة قدم

تمكن عدد من النساء في مدينة #الأهواز من كسر الحظر المفروض على حضورهن في الملاعب، وحضرن، أمس الثلاثاء، مباراة لكرة القدم في ملعب "تختي" بين فريقي جاويد وفولادكنار.

ونشر موقع "عصر ما" المحلي صوراً لعدد من الفتيات يجلسن على مدرج ملعب "تختي" بجانب الرجال ويشاهدن المباراة. هذا الحدث فريد من نوعه، حيث دائماً ما تمنع السلطات الإيرانية النساء من دخول الملاعب، وقد اعتقلت بعضهن.

وأول أمس الاثنين، اعتقلت السلطات الإيرانية الممثل محسن افشاني، الذي أراد أن ترافقه زوجته إلى ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، ليشاهدا معاً مباراة "برسبوليس" الإيراني و"الجزيرة" الإماراتي.

واكتشفت الشرطة الحاضرة عند بوابة الملعب أن زوجة أفشاني "ليست رجلاً"، وإنما امرأة متنكرة بزي الرجال.

كما سبق واعتقلت السلطات الإيرانية عدة فتيات بتهمة الدخول إلى الملاعب رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك، وتمكنت القليل منهن من أن يجتزن البوابات الأمنية وقوات الشرطة ويحضرن بالفعل مباريات.

وفي 2 مارس/آذار، اعتقلت شرطة طهران عددا من النساء اللواتي ذهبن لملعب "آزادي" لمشاهدة مباراة بين فريقي "استقلال" و"برسبوليس"، والتي تعتبر أهم مباراة في إيران وأكثرها حساسية. وأعلن المتحدث باسم الداخلية الإيرانية آنذاك أن النساء اللواتي اعتقلن تم نقلهن إلى "مكان آمن" حتى نهاية المباراة.

ومطلب السماح للنساء بدخول الملاعب حاضر دون انقطاع في كافة الحملات التي تقودها الحركة النسوية في #إيران، كما كان حاضراً خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، حيث وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعمل على المزيد من الانفتاح في مجال الحريات العامة، وإعطاء المزيد من الحقوق للمرأة، لكنه تراجع أمام ضغوط المتشددين.

ويحظر على النساء حضور مباريات كرة القدم لفرق الرجال منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، ومع ذلك تسمح إيران للأجنبيات بحضور المباريات التي تقام في إيران والخاصة بفرقهن الوطنية.