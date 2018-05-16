اعتقال زوجة ممثل إيراني حاولت دخول الملعب متنكرة

لم تنجح خطة زوجة ممثل إيراني بتقليد خطة فتيات تمكّنّ من دخول الملعب بوضع لحية وشعر اصطناعيين، حيث ألقت الشرطة القبض عليها وزوجها بتهمة انتهاك قانون حظر دخول النساء إلى الملاعب الرياضية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الأمن اعتقل، الاثنين الماضي، الممثل البارز محسن إفشاني وزوجته، أثناء محاولة دخولهما مدرجات ملعب آزادي (الحرية) وسط العاصمة طهران، لمشاهدة مباراة نادي برسبوليس الإيراني والجزيرة الإماراتي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن سيفيل تياني، زوجة الممثل، حاولت دخول مدرجات الملعب بلحية وشنب وشعر وزي رجالي أيضاً.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة قوله، إن عناصر الأمن تمكنوا من التعرف على السيدة وكشف شعرها المزيف واعتقالها مع زوجها بتهمة انتهاك قانون حظر دخول النساء إلى الملاعب.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت مطلع الشهر الحالي، مقطعاً لمجموعة من المشجعات الإيرانيات لكرة القدم، وهن يضعن اللحى المزيفة لتحدي فرض الحظر على حضور الإناث في المباريات وتمكن من دخول الملعب وتشجيع نادي برسبوليس الذي فاز بالدوري الممتاز.

ومنذ سنوات، قامت العديد من الفتيات بابتكار طرق عديدة لدخول الملاعب، حيث يحظر على النساء حضور مباريات كرة القدم لفرق الرجال منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق أن المرأة الإيرانية باتت تحسد نظيرتها السعودية عقب السماح لهن بحضور المباريات في الملاعب، في الوقت الذي تُحرم فيه الإيرانيات من هذا الحق.

وقبل بضعة أيام، نشرت بطلة سباق الدراجات النارية وحاملة راية إيران في الأولمبياد الصيفي لعام 2018، بهناز شفيعي، صورة للحظة إيقافها من قبل شرطي لأنها كانت تقود دراجتها النارية، وانتقدت الظروف التي تمر بها النساء في إيران وطالبت أن يتاح للمرأة الإيرانية حق ركوب الدراجات كما أتيح للنساء السعوديات.