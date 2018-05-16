جولة ظريف لإنقاذ الاتفاق النووي لم تحقق أي نتيجة

لم تحقق الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من بيكين مروراً بموسكو وانتهاء بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أي نتيجة تذكر، حيث ذكر أنه لم يحصل على ضمانات من الأوروبيين.

وقال ظريف الذي عاد إلى طهران الأربعاء بعد انتهاء محادثاته أمس الثلاثاء في بروكسل، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال ظريف عقب هذا الاجتماع "نحن في المسار الصحيح، والأمر مرتبط بماذا سنقوم به خلال الأسابيع القليلة القادمة، بداية ناجحة، لكن لم نتوصل إلى نتيجة بعد، نحن في بداية العملية، ويجب أن نحصل على تلك الضمانات، سوف ترون كيف سنتقدم بشكل جيد".

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد نوه وزير الخارجية الإيراني إلى أن التحرك كان مناسباً، معرباً عن أمله في أن يثمر هذا التحرك عن نتيجة مجدية. ولفت ظريف إلى أن جميع الأطراف الأوروبية أكدت وتعهدت بأنها سوف تقوم بجميع الأعمال والإجراءات التي تم الاتفاق حولها.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن الحظر الأميركي الجديد هو "من أجل تعويض الهزيمة في الاتفاق النووي"، وذلك تعليقا على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أمس الثلاثاء، على محافظ المصرف المركزي ولي الله سيف، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين كإرهابيين دوليين.