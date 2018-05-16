موغريني: نتمسك بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إن القوى الأوروبية اتفقت على الخطوط العريضة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل في فيينا على مستوى وكلاء وزراء الخارجية.

وقالت "سوف نعقد اجتماعا مشتركا في فيينا الأسبوع القادم على مستوى وكلاء وزراء الخارجية وهو المستوى الذي التقي فيه فريق العمل المشترك.. وخلال الأيام المقبلة سيستمر العمل على هذه الخطوط ومتابعة الحوار الجيد الذي خضناه اليوم وبشكل إجمالي كان اجتماعا إيجابيا واتفقنا خلاله على مجموعة من خطوط العمل والإجراءات والتي سنباشرها صباح الغد".

وعقب اجتماع ضم وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالت موغيريني إن المسؤولين المشاركين في الاجتماع كلفوا خبراء بحماية الأعمال الأوروبية في إيران.



وأضافت: "نحن نعمل على إيجاد حل عملي... نحن نتحدث عن حلول للحفاظ على الاتفاق.. تلك الإجراءات ستسعى للسماح لإيران بمواصلة تصدير النفط وللبنوك الأوروبية بالعمل في إيران".