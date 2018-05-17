عقوبات أميركا على إيران.. تعرف على المصنفين الجدد

صنفت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران كلاً من ولي الله سيف محافظ البنك الإيراني المركزي، وعلي طرز علي مساعد الشؤون الدولية للبنك المركزي الإيراني، وكذلك محمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، بالإضافة إلى بنك "البلاد" الإسلامي ورئيسه آراس حبيب، كإرهابيين دوليين لتورطهم بدعم إيران المالي للجماعات الإرهابية.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فقد فرضت هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص والبنك المذكور في تحويل ملايين الدولارات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

لكن من هم الأشخاص المصنفون كإرهابيين دوليين؟

ولي الله سيف

حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة العلامة طباطبائي ويحمل درجة البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من كلية المحاسبة والشؤون المالية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، وكان يدير مختلف البنوك الحكومية في إيران لأكثر من 20 عاماً.

بدأ مسيرته في القطاع المصرفي منذ عام 1980، حيث شغل منصب المدير المالي وعضو مجلس إدارة منظمة ترويج صناعات إيران لمدة عامين وفي نفس الوقت كان مسؤول شؤون الاقتصاد والتخطيط في "مؤسسة المستضعفين ومعوقي الحرب".

تم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "ملّت" الإيراني في عام 1983. وبعدها ترأس في التسعينيات رئاسة بنك "صادرات" حيث تعرض لانتقادات بسبب الاختلاس الشهير في البنك في ذلك العقد حيث سرقت مبالغ تصل إلى 123 مليار تومان في عام 1995.

شغل سيف منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك المستقبل في البحرين منذ عام 2006 لمدة خمس سنوات. ومع وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني للسلطة عام 2013 تسلم رئاسة البنك المركزي الإيراني.

يذكر أن طهران منحت نظام بشار الأسد خط ائتمان بقيمة مليار دولار في عام 2017، ومساعدات مالية أخرى من خلال البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى مبلغ 5.6 مليار دولار الذي قدمته من خلال بنك تنمية الصادرات الإيراني لمنع انهيار النظام السوري اقتصاديا.

وكان البنك المركزي الإيراني يخضع لعقوبات قاسية حتى ما قبل الاتفاق النووي عام 2015 حيث فرضت أميركا في عام 2011 وعندما صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بنسبة 100% لفرض عقوبات عليه بسبب دعمه للبرنامج النووي.

هذا بينما كانت احتجاجات المواطنين المصادرة أموالهم من قبل المؤسسات المالية الحكومية في إيران، هتفت ضد رئيس البنك المركزي حيث قام محتجون بإعدام رمزي لدمية كارتونية لولي سيف الذي نفى في تصريحات، الأحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن إقالته.

وكانت وكالات إيرانية أعلنت الأسبوع الماضي أن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف قدم استقالته، وذلك بعد تسجيل ثاني انهيار للعملة بغضون أسابيع حيث بلغ سعر صرف الريال 80 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد.

من علي طرز علي؟

علي طرز علي هو مساعد الشؤون الدولية للبنك المركزي الإيراني من مواليد 1964 ومرتبط بالحرس الثوري وعمل على التحويلات المالية إلى حزب الله من موقعه في البنك.

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وذكر بيان مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية أن طرز علي تم تصنيفه على قائمة العقوبات لمساعدته ودعمه المالي والتقني وتقديمه الخدمات المالية أو غيرها لميليشيات حزب الله، وإرسال الأموال للجماعة الإرهابية من خلال بنك البلاد الإسلامي، الذي يتخذ من العراق مقرا له.



آراس حبيب الفيلي

وشملت العقوبات الأميركية على إيران بسبب دعم وتمويل الجماعات الإرهابية آراس حبيب كريم الفيلي وبنك البلاد الإسلامي الذي يرأسه.

والفيلي هو سياسي تسلم بعد وفاة رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، أحمد الجلبي، رئاسة الحزب وقد حصل على تسلسل رقم 4 ضمن قائمة "النصر" برئاسة حيدر العبادي في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن الفيلي وبنكه البلاد قام بمساعدة فيلق القدس الإيراني باستخدام مصرفه لتحويل الأموال إلى جماعة حزب الله في لبنان.

وينحدر آراس الفيلي من عائلة كردية سياسية وكان بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 مديراً للاستخبارات العسكرية في بغداد ثم وكيلاً لوزارة الداخلية.

وبحسب مصادر عراقية، كان والده حبيب كريم ثالث سكرتير للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتؤكد المصادر أن آراس لديه علاقات جيدة باستخبارات الحرس الثوري الإيراني ومن المقربين من قاسم سليماني، الذي مكنه باستخدام المصرف لنقل الأموال الخاصة بفيلق القدس وحزب الله اللبناني.

محمد جعفر قصير

ذكرت الخزانة الأميركية اسم محمد جعفر قصير المعروف باسمه الحركي الحاج فادي، وهو المسؤول المالي لجماعة حزب الله ومسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا إلى لبنان.

واتهمت الولايات المتحدة قصير ومقربا من الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بلعب دور الوسيط في نقل الدعم المالي من فيلق القدس الايراني إلى حزب الله.

ويتولى وحدة نقل الأسلحة الدقيقة بحزب الله، ويعرف بقربه الذي أوكل إليه العديد من المهام الحساسة، كما يدير نشاطات غير الشرعية، مثل تجارة وتهريب المخدرات والتبغ من سورية إلى لبنان، مستغلا في ذلك نفوذه داخل الحزب.

نقل الملايين سراً

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان إن رئيس البنك المركزي الإيراني، نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، نقل سرا ملايين الدولارات من خلال بنك "البلاد" الإسلامي في العراق لتعزيز ودعم التطرف والعنف لميليشيات حزب الله.

وشدد منوتشين على أن "الولايات المتحدة لن تسمح باستخدام إيران الوقح والمتزايد للنظام المالي الدولي".

وأضاف: "يجب أن يظل المجتمع الدولي يقظاً ضد هذه المحاولات الخادعة من جانب إيران لتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية التابعة لها".

يذكر ميليشيا حزب الله اللبنانية، مصنفة من قبل وزارة الخارجية الأميركية في أكتوبر 1997 كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وقد خضعت للعقوبات الأميركية منذ أكتوبر 2001.