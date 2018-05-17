فارس.. مقتل متظاهرين برصاص الأمن الإيراني

أفاد ناشطون إيرانيون بسقوط قتيلين على الأقل وحوالي 7 جرحى برصاص الأمن الإيراني، الذي قمع بعنف متظاهرين خرجوا ليلة الأربعاء في مدينة كازرون بمحافظة فارس، احتجاجاً على قرار تقسيم مدينتهم.

ونشر ناشطون مقاطع وصوراً عن هجوم الأمن على المتظاهرين الذين هاجموا بدورهم مركزاً لقوى الأمن في دوار "مؤسسة الشهيد" وسط مدينة كازرون وأضرموا النار فيه.

تجمع مردم در برابر پلیس اطلاعات و امنیت کازرون:



«برادر عزيزم حقتو پس می‌گيرم»#کازرون_در_خون pic.twitter.com/yCy3sSpM7W — شهروندیار (@shahrvandyar) May 16, 2018

كما قام عدد من الشبان بإحراق سيارة تابعة لقوى الأمن، وامتدت التظاهرات إلى شارع فلسطين وكان المواطنون يهتفون: "أيها المواطن الكازروني الغيور، قم وادعم حراكنا"، بحسب الفيديوهات المنشورة.

ووفقاً للناشطين، فقد فرضت السلطات حظر التجوال وحالة من الحكم العرفي.

وهتف المحتجون الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين "نحن ننتظر أبناءنا هنا.. لن نترك المكان.. وسنبقى هنا".