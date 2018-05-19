إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي

أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، ميجيل أرياس كانتي، "نأمل أن تثمر جهودهم.. تصرفات الولايات المتحدة... توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية".

وسيسعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ الذي يزور طهران ليومين إلى طمأنة وزراء إيرانيين بأن الاتحاد يرغب في مواصلة الانفتاح التجاري مع بلادهم رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وعلى مدى يومين سيلتقي كانتي مع خمسة وزراء إيرانيين من بينهم الوزير المعني بالشؤون النووية ووزيرا النفط والخارجية.

وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قالوا الجمعة إن المهمة التي يقودها كانتي بمثابة إشارة رمزية تهدف لحث القيادة الإيرانية على الالتزام بالاتفاق النووي ودعم الرئيس حسن روحاني في مواجهة المحافظين الساعين لتقويض قدرته على الانفتاح مع الغرب.