إيران تعترف بمقتل شخصين في احتجاجات كازرون

ذكرت السلطات الإيرانية أن شخصين قُتلا وأصيب 48 في احتجاج عنيف في جنوب غربي #إيران، حسب ما نقلته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم السبت.

كما نقلت الوكالة عن كبير قضاة محافظة #فارس علي القاص مهر ادعاءه أن العديد من الجرحى في احتجاج مساء الأربعاء في #كازرون كانوا من الشرطة. ولم يذكر التقرير كيف وقعت الوفيات أو الإصابات.

وتجمع المحتجون استجابة لدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوب طهران. كما أشعلوا النار في مركز للشرطة.

حتى يوم الأربعاء، كانت المدينة مسرحاً للاحتجاجات السلمية ضد قرار الحكومة المحلية لتقسيم بعض أحياء المدينة ودمجهم في بلدة جديدة.