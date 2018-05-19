بعد مقتل 3 متظاهرين.. بومبيو: ندعم الشعب الإيراني

دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مقتل 3 متظاهرين باحتجاجات أهالي مدينة كازرون الإيرانية برصاص قوات الأمن.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر" الجمعة: "نحن ندعم الشعب الإيراني الذي يحتج على نظام قمعي".

وأضاف أن "ثلاثة قتلى وقطع الإنترنت تظهر طبيعة هذا النظام".



ويعد هذا أول رد فعل من مسؤول أميركي رفيع المستوى على قمع الاحتجاج السلمي في مدينة كازرون على يد السلطات الإيرانية.

We support the #Iranian people who are demonstrating against an oppressive government. 3 deaths & internet interruption show the regime’s true nature. @statedept — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 18, 2018

من جهته، علَّق وزير الخارجية الهولندي والعضو غير الدائم في مجلس الأمن، ستيف بلوك، الذي يزور في رحلة قصيرة الولايات المتحدة، لشبكة "فوكس نيوز" على التعامل العنيف للسلطات الإيرانية مع المحتجين في كازرون، بالقول إن "المحتجين يجب أن يكونوا أحراراً وإن الحكومة يجب ألا تكون عنيفة في التعامل".

أما المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان فرحان حق فقال لـ "فوكس نيوز": "ما زلنا لا نملك معلومات مباشرة من مدينة كازرون.. نريد أن نتأكد من أن حق الناس في التجمع السلمي والاحتجاج يتم توفيره من قبل السلطات".

وتأتي هذه الإدانات بينما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل أسبوع، إن النظام في إيران يتحكم بالشعب الإيراني كرهائن لمدة 40 عاماً".

وبينما ذكرت منظمات حقوقية أن عدد قتلى احتجاجات مدينة كازرون بلغ 3 أشخاص حتى مساء الخميس، اعترفت السلطات بمقتل شخص واحد فقط.

كما تحدثت مصادر عن سقوط 75 جريحاً و200 معتقل في ثاني يوم من الاحتجاجات في مدينة كازرون بإقليم فارس جنوب ⁧إيران⁩، بسبب قرار السلطات تقسيم المدينة إلى ناحيتين.

هذا بينما يقول ناشطون إن هذا القرار كان مجرد الشرارة التي أطلقت المظاهرات التي تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام.⁩

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، حسين أشتري، وصل الخميس إلى مدينة شيراز مركز المحافظة، لاحتواء الموقف ومنع استمرار الاحتجاجات، وسط إعلان الحكومة عن إيقاف تنفيذ مشروع تقسيم كازرون.