سرقة وثائق سرية من مكتب روحاني في لاهاي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مكتب الممثل القانوني التابع للرئاسة الإيرانية في مدينة لاهاي الهولندية، تعرض للسرقة وأخذ جميع "الوثائق السرية المصنفة" فيه.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن مجهولين اقتحموا مساء الأربعاء مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في لاهاي وسرقوا جميع الوثائق المتعلقة بالدعاوى القانونية لإيران مع أميركا والدول الغربية.

وأضاف التقرير أن هناك مبالغ مالية كانت مخزنة في صندوق حديدي تمت سرقتها أيضاً مع الوثائق.

وبعد ساعات من انتشار خبر السرقة في وسائل الإعلام، نفى مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للرئاسة الإيرانية في بيان سرقة الوثائق، مشيراً إلى أنه لم تتم سرقة سوى حوالي مئة ألف يورو.

ووفقاً للبيان "فإن التحقيقات التي أجريت حتى الآن تفيد بأنه لم تتم سرقة أرشيف ووثائق المكتب وكذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة به."

هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها سرقة وثائق سرية من المراكز الحكومية الإيرانية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 3 أبريل الماضي أن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحصول على آلاف الوثائق السرية من البرنامج النووي الإيراني في عملية تم تنفيذها في قلب طهران.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد خمسة أيام من عرض نتنياهو للوثائق انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وتستأنف العقوبات ضد إيران. كما اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الوثائق التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها ذات مصداقية.