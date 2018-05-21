مسؤول إيراني: كلام بومبيو يؤكد سعي أميركا لتغيير نظامنا

اعتبر مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في البلاد.

وأضاف المسؤول في رد على تصريحات بومبيو: "أميركا تريد الضغط على #إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة.. تصريحاته تثبت أن أميركا تسعى بالتأكيد لتغيير النظام في إيران".

وكان بومبيو قد قال في تصريحاته إن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" ضد القيادة الإيرانية.

وقد أعلن بومبيو، الاثنين، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك #إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، وكذلك استمرار قمع حراك الشعب الإيراني من أجل التغيير وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشدداً على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها. وأضاف: "العقوبات على إيران تنتهي فوراً بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، مشدداً على أن هناك 12 مطلباً أميركياً من إيران، أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.