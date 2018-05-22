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بعد خطاب بومبيو.. حملة تطالب بتغيير النظام الإيراني

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
انتشار هاشتاغ تغيير نظام إيران عبر مواقع التواصل حول العالم
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أطلق آلاف الإيرانيين حملة عبر #مواقع_التواصل تحت هاشتاغ IranRegimeChange# طالبوا خلالها بتغيير النظام، وذلك بعيد ساعات على خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، حول استراتيجية #واشنطن الجديدة حيال طهران.

ومن بين أكثر #التغريدات انتشارا هي لمستخدم عبر #تويتر كتب بالإنجليزية أن " الشعب الإيراني رهينة لمدة 40 عاما. لقد حان الوقت لأولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية إظهار دعمهم. نحن نريد التغيير".

كما كتب أحد المغردين عبر موقع "تويتر" بالفارسية مثنيا على خطاب مايك بومبو، وقال: "إن الشعب الإيراني في المعركة الأخيرة للتخلص من نظام الملالي، ويحتاج إلى الدعم المعنوي للولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

أما مغردة أخرى فكتبت أن "النظام الإيراني غير قابل للإصلاح. إن تغيير النظام في إيران هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

كما تداول #ناشطون صورا للإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين ومقاطع تظهر استمرار الاحتجاجات الشعبية وصورا عن الفقر والحرمان، وتخلف البلاد تحت حكم الملالي، وقالوا إن الطريق الوحيد لتغيير هذا الوضع هو إسقاط النظام الذي يبدد ثروات البلاد على التدخلات العسكرية في دول المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط في كل أنحاء العالم.

كلمات دالّة

#مواقع التواصل, #التغريدات, #ناشطون, #تويتر, #واشنطن

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