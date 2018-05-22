بعد خطاب بومبيو.. حملة تطالب بتغيير النظام الإيراني

أطلق آلاف الإيرانيين حملة عبر #مواقع_التواصل تحت هاشتاغ IranRegimeChange# طالبوا خلالها بتغيير النظام، وذلك بعيد ساعات على خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، حول استراتيجية #واشنطن الجديدة حيال طهران.

People of #Iran have been hostages for 40 years. It's time for those who believe in democracy, human rights and liberty to show their support. We want change.#IranRegimeChange — آیت الله تناسلی🏳️ (@tanasoli) May 21, 2018

ومن بين أكثر #التغريدات انتشارا هي لمستخدم عبر #تويتر كتب بالإنجليزية أن " الشعب الإيراني رهينة لمدة 40 عاما. لقد حان الوقت لأولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية إظهار دعمهم. نحن نريد التغيير".

Mr. Pompeo Thank you very much for our voice reflecting the painful people of Iran. We are Iranians in the final battle to get rid of the devils ruling our country. So we need the spirituality of the United States and the international community Please join us#iranregimechange — کچل موفرفری ⁦🏳️⁩ (@kachalmooferfer) May 21, 2018

كما كتب أحد المغردين عبر موقع "تويتر" بالفارسية مثنيا على خطاب مايك بومبو، وقال: "إن الشعب الإيراني في المعركة الأخيرة للتخلص من نظام الملالي، ويحتاج إلى الدعم المعنوي للولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

Islamic Republic is not reformable! The only way to achieve peace and security in the region is #IranRegimeChange — hengameh Yazdani 🇺🇸🏳️🕊 (@hengame47177285) May 21, 2018

أما مغردة أخرى فكتبت أن "النظام الإيراني غير قابل للإصلاح. إن تغيير النظام في إيران هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

كما تداول #ناشطون صورا للإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين ومقاطع تظهر استمرار الاحتجاجات الشعبية وصورا عن الفقر والحرمان، وتخلف البلاد تحت حكم الملالي، وقالوا إن الطريق الوحيد لتغيير هذا الوضع هو إسقاط النظام الذي يبدد ثروات البلاد على التدخلات العسكرية في دول المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط في كل أنحاء العالم.