شاهد طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود بإيران

تسبب إضراب سائقي الشاحنات في مدينة #شيراز الإيرانية بأزمة وقود في المدينة، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات خلف محطات الوقود.

وحسب موقع "شيرازة" نظم سائقو الشاحنات، ومنها التي تحمل الوقود إلى المحطات، إضرابا بدأ قبل أيام في مناطق مختلفة من #إيران.

وسبب الإضراب، حسب ما أعلن المنظمون، ثبات الأجور رغم ارتفاع سعر التأمين ورسوم الطرق والضرائب وقطع غيار السيارات.

وأسفر الموقف عن نفاد الوقود في الكثير من المحطات في مدينة شيراز، وأعلنت توقفها عن العمل. وذكرت محطات وقود أخرى أنها سوف تغلق خلال ساعات لنفس السبب.

Long lines of commuters seeking gasoline reported in Shiraz, south-central #Iran at 2 am Wednesday morning local time.#WeAreHostages pic.twitter.com/xUSHtL4nq7 — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) May 23, 2018

القلق من انتهاء الوقود في المدينة أدى إلى تكدس طوابير طويلة من السيارات خلف المحطات مساء الثلاثاء/الأربعاء وهو ما أحدث أزمة مرورية أيضاً.

وهناك قلق من اتساع الأزمة أيضاً، حيث حذر رئيس اتحاد مسؤولي محطات الوقود في إيران من ذلك قبل 3 أيام.

وأثار الوضع الاقتصادي المتردي في إيران إضرابات تشهدها الكثير من مناطق البلاد، حيث يشكو الكثير من العمال والموظفين من عدم استلام رواتب لأشهر.