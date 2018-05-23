باريس: سياسة واشنطن تشجع المحافظين في إيران

صرح #وزير_الخارجية_الفرنسي جان إيف #لودريان، الأربعاء، بأن السياسة الأميركية بشأن إيران ستشجع المحافظين على حساب المعتدلين في #طهران، وتزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال لودريان لإذاعة "فرانس انتر" إن "هذه المجموعة من #العقوبات التي تنظم ضد #إيران لن تسهل الحوار، بل بالعكس، ستشجع في إيران قوة المحافظين، وهذا يضعف الرئيس (حسن) روحاني الذي يريد التفاوض".

وأضاف: "في نهاية المطاف هذا التموضع يمكن أن يعرض المنطقة لخطر أكبر مما تواجهه اليوم".

ووعدت الولايات المتحدة، الاثنين، بفرض عقوبات جديدة على إيران هي "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلب طهران سلسلة مطالب قاسية من أجل التوصل إلى "اتفاق جديد" حول برنامجها النووي بعد الانسحاب الأميركي من النص الموقع في 2015.

وسيؤدي انسحاب واشنطن هذا إلى إعادة فرض سلسلة من العقوبات الأميركية على الشركات التي تتعامل مع طهران، بينما يعول الرئيس روحاني على اتفاق لإخراج بلده من العزلة وإنعاش اقتصاده.

وكرر الوزير الفرنسي مخاوفه من "انفجار إقليمي" بسبب ترابط الأزمتين السورية والإيرانية. ورد بـ"نعم" على سؤال عما إذا كان هناك "خطر اندلاع حرب".

وأوضح أن إطلاق الصواريخ "أسلحة إيرانية متمركزة في سوريا" في العاشر من أيار/مايو على منطقة في الجولان الذي تحتله إسرائيل، تلاه رد إسرائيلي واسع في هذا البلد.

وذكر أن "كل الشروط اجتمعت لاحتمال حدوث انفجار إذا وقع حدث ما ربما عمدا وربما عن غير عمد".