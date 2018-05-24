صور.. هل يخشى خامنئي الاقتراب من مسؤولي نظامه؟

تداول ناشطون إيرانيون صوراً نشرتها الوكالات الإيرانية الرسمية عن لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمسؤولي نظامه حيث قالوا إن جلوسه على مسافة منهم بينما الحرس الخاص يملأ المكان، يدل على عدم ثقته حتى بأقرب الشخصيات إليه.

وتظهر الصور أن الحراس يحيطون بالمسؤولين حيث توسط أحدهم رئيسي الجمهورية والبرلمان، بينما يقف حراس آخرون خلفهم وعدد منهم خلفه وهم يراقبون الحاضرين.

وعلق نشطاء على هذه الصور بالقول إن المرشد الإيراني بات يخشى حتى كبار مسؤولي نظامه الذين يجب أن يمروا بعدة حواجز أمنية قبل أن يصلوا إليه.

وكان خامنئي استقبل الأربعاء كبار مسؤولي نظامه وتحدث في أول ردة فعل عن العقوبات الأميركية الجديدة واستراتيجية #واشنطن الجديدة حيال #طهران والتي أعلنها وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال خامنئي إن رفض الولايات المتحدة للاتفاق النووي يظهر أن طهران لا يمكنها التعامل معها.

وأضاف أن الولايات المتحدة فعلت دوما كل ما بوسعها لإحداث "تغيير في النظام" بطهران لكنها انهزمت وستهزم"، حسب تعبيره.

كما قال إن الرئيس الأميركي الحالي سيلقى مصير سابقيه "بوش والمحافظين الجدد وريغان، وسيمحى من التاريخ".

وحدد المرشد الايراني شروطا للأوروبيين للإبقاء على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه ومنها حماية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وأن تواصل أوروبا شراء النفط الخام الإيراني.

كما طالب أوروبا بعدم طرح ملف الصواريخ الباليستية وتدخلات طهران في دول الشرق الأوسط، وهي مطالب يصر الأروبيون على التفاوض بشأنها مقابل السعي للبقاء في الاتفاق النووي.