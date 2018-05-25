بوتين: الوقت لم يفت لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن الوقت لم يفت بعد لإنقاذ #الاتفاق_النووي مع إيران، ورأى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال منفتحاً على المفاوضات رغم انسحابه منه.

وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إن "الرئيس الأميركي لا يغلق الباب أمام المفاوضات، إنه يقول إن هناك أموراً كثيرة لا تروق له في هذه الوثيقة ولكنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران.. يبدو لي أن الفرصة لا تزال قائمة".

واعتبر أن الخطوات الأحادية التي تتخذها دول مثل الولايات المتحدة "تؤدي إلى طريق مسدود ودائما ما تكون غير بناءة".

وأضاف بوتين أن "تراجع واشنطن عن اتفاقات دولية بعد انتخاب رئيس أميركي جديد يسبب انعداما للثقة".

وتابع: "لا أظن أن ترمب خسر. قبل كل شيء هو يفي بوعوده الانتخابية. بالتالي، من منطلق السياسة الداخلية، لقد كسب بطريقة ما".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره بوتين اليوم الجمعة إن أوروبا لن تولي ظهرها لتحالفها مع الولايات المتحدة في مسائل الدفاع والأمن.

وأعرب عن أمله بأن يعود ترمب إلى المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً: "لكن سيكون على الشركات الفرنسية في الوقت الحالي أن تقرر بنفسها كيف سيكون رد فعلها إزاء العقوبات الأميركية الجديدة على طهران".

وأضاف ماكرون أن من واجبه مواصلة العمل مع الرئيس الأميركي، واصفا علاقته بترمب بالقوية حتى مع وجود "قضايا لدينا اختلافات بشأنها".