إيران.. منع فرقة للصم من الإنشاد الديني والسبب؟

منعت #السلطات_الإيرانية فرقة نسائية للصم من أداء أناشيد دينية، وذلك بسبب قيام الفتيات بـ"حركات غير موزونة ومثيرة"، بحسب وصف السلطات.

وذكر حساب الصم على موقع #تويتر أن المسؤولين أوقفوا هذا البرنامج بعد عرض حلقات منه خلال شهر رمضان.

از برنامه‌های دو شب پیش همین گروه در مصلای تهران pic.twitter.com/CFRvGhbviW — کمپین معلولان (@dscampaign1) May 26, 2018

وأوضحت مديرة فرقة الصم أن حجة المسؤولين الذين أبلغوا بإيقاف العرض كانت أن الفتيات يقمن بحركات "غير موزونة" بينما كن ينشدن أغنية دينية بمناسبة #رمضان، وأن الفتيات استخدمن لغة الإيماء بدل الكلام.

ويظهر الفيديو المنشور بشكل واسع عبر مواقع التواصل ارتداء الفتيات الحجاب والزي الإسلامي والعباءة الإيرانية (التشادور) وهن يقمن بإنشاد ديني.

إلى ذلك، أطلق ناشطون حملة عبر #مواقع_التواصل تندد بتصرف السلطات، ووصف بعض المعلقين هذا السلوك بما تفعله التنظيمات المتطرفة مثل #داعش.