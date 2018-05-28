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إيران.. منع فرقة للصم من الإنشاد الديني والسبب؟

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
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منعت #السلطات_الإيرانية فرقة نسائية للصم من أداء أناشيد دينية، وذلك بسبب قيام الفتيات بـ"حركات غير موزونة ومثيرة"، بحسب وصف السلطات.

وذكر حساب الصم على موقع #تويتر أن المسؤولين أوقفوا هذا البرنامج بعد عرض حلقات منه خلال شهر رمضان.

وأوضحت مديرة فرقة الصم أن حجة المسؤولين الذين أبلغوا بإيقاف العرض كانت أن الفتيات يقمن بحركات "غير موزونة" بينما كن ينشدن أغنية دينية بمناسبة #رمضان، وأن الفتيات استخدمن لغة الإيماء بدل الكلام.

ويظهر الفيديو المنشور بشكل واسع عبر مواقع التواصل ارتداء الفتيات الحجاب والزي الإسلامي والعباءة الإيرانية (التشادور) وهن يقمن بإنشاد ديني.

إلى ذلك، أطلق ناشطون حملة عبر #مواقع_التواصل تندد بتصرف السلطات، ووصف بعض المعلقين هذا السلوك بما تفعله التنظيمات المتطرفة مثل #داعش.

كلمات دالّة

#رمضان, #مواقع التواصل, #تويتر, #السلطات الإيرانية, #داعش

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