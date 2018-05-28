نتنياهو: لا مجال لأي وجود عسكري إيراني في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه لا مجال لوجود عسكري إيراني في سوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكتلته في البرلمان في تصريحات بثها التلفزيون "موقفنا بشأن سوريا واضح. نعتقد أنه لا مجال لأي وجود عسكري إيراني في أي مكان في سوريا".

وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، خلال ترؤسه جلسة للحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب ستتصدى لأي محاولة من قبل إيران لنقل أسلحة فتاكة إلى لبنان أو تصنيعها فيه.

وأضاف: "سنعمل على منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وفي موازاة ذلك سنعمل ضد تموضع طهران العسكري في سوريا الموجه ضدنا".

وقال نتنياهو "تحدثت مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال عطلة نهاية الأسبوع. قلت له إنني أقدر حقا الموقف الثابت الذي تتخذه الإدارة الأميركية ضد الاتفاق النووي مع إيران، وضد العدوان الإيراني في منطقتنا".

وتابع "النظام في طهران هو العامل الرئيسي الذي يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، والحملة ضد عدوان إيران لم تنته بعد. نعمل من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، نعمل ضد ترسيخ الجيش الإيراني وجوده في سوريا، كما نعمل ضد نقل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان، أو إنتاجها في لبنان".