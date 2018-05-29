فنانون يرفضون علناً دعوة روحاني للإفطار.. احتجاجاً

رفض عدد من المشاهير والفنانين الإيرانيين تلبية دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني لمائدة إفطار رمضانية، وذلك تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وتدهور أوضاع الإيرانيين المعيشية.
ومن بين الممثلين المشهورين الذين رفضوا الدعوة كل من آناهيتا همّتي ومهناز أفشار وبرویز برستوئي وشیلا خوداداد وبرزو أرجمند وإحسان کرمي وفلور نظري.
وكانت آناهيتا همتي من أول الشخصيات التي رفضت دعوة حسن روحاني من خلال نشر الدعوة على حسابها على موقع "انستغرام" وردها التي أشارت فيه إلى الوضع الاقتصادي السيئ للشعب وموائد الناس التي "تصبح فارغة أكثر، يوما بعد يوم".
... سلام آقای رییس جمهور من به افطاری شما نخواهم آمد.... سفره ما مردم ایران روز به روز خالی تر میشود... بیماری و فقر در استان های سیستان و بلوچستان روز به روز بیشتر میشود.... وضعیت زلزله زده ها، سالهای سال به همین منوال باقی مانده است (زلزله بم و حالا کرمانشاه) آب و هوایی که در بیشتر استان ها غبار آلوده است و هموطنان کوردمان روزی نیست که عذاب نکشند، کوله برانی که با شلیک کشته میشوند. حتی اسب هایشان تیرباران میشوند وضعیت زنان در هر حوزه ای که فکرش رو بکنید، روز به روز اسفبار تر میشود....وضعیت اسید پاشی و قوانین عقب افتاده درست نشده...بیماریهایی که خانواده ها برای پول دارو به هر جایی التماس میکنن و حاضرن تن به فروختن اعضای بدن خود بدهند... هنرمندانی که ممنوع هستند، هنری که سانسور میشود، آدم هایی که حذف میشوند. سرپنجه آهنینی گلویمان را سالهاست که سخت میفشارد، در حال خفه شدنیم .... واقعا در چنین شرایطی که من و مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنیم ، در حالیکه کوچکترین اعتراضی هم سرکوب میشود ، برای خودم حضور در چنین مکانی را جایز نمیدانم... #سفره_خالی_مردم #ما_به_افطاری_نخواهیم_رفت #آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #آناهیتا #anahitahemmati #anahita #hope #peace #freedom #liberty #peaceandlove
وذكرت همتي أن ابتعادها مؤخرا عن التلفزيون الإيراني سببه "ابتعاد التلفزيون من عرض الحياة الحقيقية للناس".
وفي رسالتها المفتوحة الموجهة إلى روحاني، انتقدت الممثلة اتساع رقعة الفقر وعدم اهتمام الحكومة بحل مشاكل المجتمع وقمع أي حركة احتجاجية، قائلةً إن "القبضة الحديدية تحكم على رقابنا منذ سنوات ونكاد أن نختنق".
من جهتها، طالبت مهناز أفشار، وهي فنانة أخرى رفضت دعوة حسن روحاني، أن تتم دعوة أثينا دائمي، لحضور حفل إفطار الرئيس. ودائمي ناشطة حقوقية في مجال حقوق الطفل، وهي معتقلة حالياً حيث تقضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام والتواطؤ ضد الأمن القومي وإهانة القيادة وإهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية".
سلام آقای روحانی— Mahnaz Afshar (@AfsharMahnaz) May 28, 2018
با تشکر از دعوت حضرتعالی از شما میخواهم به جای من آتنا دائمی (فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی) که به تازگی در زندان قرچک ورامین ۳۰ ساله شده و اکنون در زندان اوین به سر میبرد را دعوت کنید. او جنایتکار نیست فقط برای حقوق انسانها در این سرزمین تلاش کرده. pic.twitter.com/M4NXPZT9Wi
بدوره، رفض الممثل الشهير برويز برستوئي تلبية الدعوة لحفل إفطار الرئيس، وقال في نص عبر حسابه على "انستغرام" إنه في ظل الحالة الاقتصادية "السيئة للغاية" للشعب، فإنه لا يرى ضرورة لإنفاق الكثير على مثل هذا الاحتفال.
پست موقت بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاى رييس جمهور سلام. ضمن سپاس از دعوت حضرتعالى به عرض ميرساند كه با توجه به شرايط بد اقتصادى و روحى مردم كشورمان باور اين حقير بر اين استوار است كه چنين گرد هم آيى هايى كه مستلزم صرف هزينه هاى زياد است (و تعدادشان هم كم نيست)شايد حداقل از نگاه بنده و تعدادى از همكارانم چندان ضرورى نباشد. نيك ميدانم كه هدف شما از اين مهمانى افطار شنيدن حرف ها و بيان مشكلات جامعه هنرى از زبان آنهاست. اما تجربه چند سال اخير نشان داده كه شما حتى بيش از ما به اين مشكلات واقفيد و آنها را به بهانه هاى مختلف بيان ميداريد. اما ظاهرا ما بايد فقط دلخوش باشيم كه شما در كنار ما هستيد و اين مشكلات را ميدانيد و ميگوييد.چرا كه ظاهرا شما هم دنبال گوش شنوايى هستيد كه مشكلات را حل كند و از اين نظر دقيقا مانند ماييد. درخواستهاى ما و ساير اقشار مردم اينروزها چندان تفاوتى با هم ندارد. همه در يك كشتى هستيم و چشم اميد به شجاعت و عمل گرايى ناخدا بسته ايم. باشد كه به صخره نا اميدى برنخوريم كه سخت ترين صخره ها است. در پايان اضافه میکنیم که شايد اگر شما رييس جمهور نبوديد اكنون همين امكان براى ابراز نظر نيز فيلتر شده بود و همين كوچك هم نتيجه راى به شماست.اينها را درك ميكنيم و ممنونيم اما شما هم ما را درك كنيد. يا على پرویز پرستویی #ما_به_افطارى_نخواهيم_رفت
من جهتهم، أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيين هاشتاغ بالفارسية بعنوان #ما_به_افطاری_نخواهیم_رفت (لن نحضر الإفطار)، متهمين روحاني بعدم الوفاء بعهوده بعد مرور خمس سنوات من حكمه وتدهور الأوضاع المعيشية وقمع الحريات وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة رئاسته.
ومنذ انطلاق الهاشتاغ، بدأت تتوالى ردود العديد من الفنانين والممثلين والمخرجين الذين رفضوا علناً الذهاب حفل الإفطار الذي يقيمه روحاني والمقرر اليوم الثلاثاء.