فنانون يرفضون علناً دعوة روحاني للإفطار.. احتجاجاً

رفض عدد من المشاهير والفنانين الإيرانيين تلبية دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني لمائدة إفطار رمضانية، وذلك تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وتدهور أوضاع الإيرانيين المعيشية.

ومن بين الممثلين المشهورين الذين رفضوا الدعوة كل من آناهيتا همّتي ومهناز أفشار وبرویز برستوئي وشیلا خوداداد وبرزو أرجمند وإحسان کرمي وفلور نظري.

وكانت آناهيتا همتي من أول الشخصيات التي رفضت دعوة حسن روحاني من خلال نشر الدعوة على حسابها على موقع "انستغرام" وردها التي أشارت فيه إلى الوضع الاقتصادي السيئ للشعب وموائد الناس التي "تصبح فارغة أكثر، يوما بعد يوم".

وذكرت همتي أن ابتعادها مؤخرا عن التلفزيون الإيراني سببه "ابتعاد التلفزيون من عرض الحياة الحقيقية للناس".

وفي رسالتها المفتوحة الموجهة إلى روحاني، انتقدت الممثلة اتساع رقعة الفقر وعدم اهتمام الحكومة بحل مشاكل المجتمع وقمع أي حركة احتجاجية، قائلةً إن "القبضة الحديدية تحكم على رقابنا منذ سنوات ونكاد أن نختنق".

من جهتها، طالبت مهناز أفشار، وهي فنانة أخرى رفضت دعوة حسن روحاني، أن تتم دعوة أثينا دائمي، لحضور حفل إفطار الرئيس. ودائمي ناشطة حقوقية في مجال حقوق الطفل، وهي معتقلة حالياً حيث تقضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام والتواطؤ ضد الأمن القومي وإهانة القيادة وإهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية".

سلام آقای روحانی



با تشکر از دعوت حضرتعالی از شما می‌خواهم به جای من آتنا دائمی (فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی) که به تازگی در زندان قرچک ورامین ۳۰ ساله شده و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد را دعوت کنید. او جنایتکار نیست فقط برای حقوق انسان‌ها در این سرزمین تلاش کرده. pic.twitter.com/M4NXPZT9Wi — Mahnaz Afshar (@AfsharMahnaz) May 28, 2018

بدوره، رفض الممثل الشهير برويز برستوئي تلبية الدعوة لحفل إفطار الرئيس، وقال في نص عبر حسابه على "انستغرام" إنه في ظل الحالة الاقتصادية "السيئة للغاية" للشعب، فإنه لا يرى ضرورة لإنفاق الكثير على مثل هذا الاحتفال.

من جهتهم، أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيين هاشتاغ بالفارسية بعنوان #ما_به_افطاری_نخواهیم_رفت (لن نحضر الإفطار)، متهمين روحاني بعدم الوفاء بعهوده بعد مرور خمس سنوات من حكمه وتدهور الأوضاع المعيشية وقمع الحريات وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة رئاسته.

ومنذ انطلاق الهاشتاغ، بدأت تتوالى ردود العديد من الفنانين والممثلين والمخرجين الذين رفضوا علناً الذهاب حفل الإفطار الذي يقيمه روحاني والمقرر اليوم الثلاثاء.