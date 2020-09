فنانون يرفضون علناً دعوة روحاني للإفطار.. احتجاجاً

... سلام آقای رییس جمهور من به افطاری شما نخواهم آمد.... سفره ما مردم ایران روز به روز خالی تر میشود... بیماری و فقر در استان های سیستان و بلوچستان روز به روز بیشتر میشود.... وضعیت زلزله زده ها، سالهای سال به همین منوال باقی مانده است (زلزله بم و حالا کرمانشاه) آب و هوایی که در بیشتر استان ها غبار آلوده است و هموطنان کوردمان روزی نیست که عذاب نکشند، کوله برانی که با شلیک کشته میشوند. حتی اسب هایشان تیرباران میشوند وضعیت زنان در هر حوزه ای که فکرش رو بکنید، روز به روز اسفبار تر میشود....‌وضعیت اسید پاشی و قوانین عقب افتاده درست نشده...‌بیماریهایی که خانواده ها برای پول دارو به هر جایی التماس میکنن و حاضرن تن به فروختن اعضای بدن خود بدهند... هنرمندانی که ممنوع هستند، هنری که سانسور میشود، آدم هایی که حذف میشوند. سرپنجه آهنینی گلویمان را سالهاست که سخت میفشارد، در حال خفه شدنیم .... واقعا در چنین شرایطی که من و مردم با فقر دست و پنجه نرم‌ میکنیم ، در حالیکه کوچکترین اعتراضی هم سرکوب میشود ، برای خودم حضور در چنین مکانی را جایز نمیدانم... #سفره_خالی_مردم #ما_به_افطاری_نخواهیم_رفت #آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #آناهیتا #anahitahemmati #anahita #hope #peace #freedom #liberty #peaceandlove

