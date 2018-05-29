قلق أوروبي من فشل محادثات البقاء في الاتفاق مع إيران

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي تقود المحادثات من أجل البقاء في الاتفاق النووي مع إيران تشعر بقلق جدي من فشل التوصل إلى نتائج مطلوبة.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الثلاثاء، عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن البنوك الكبرى في الاتحاد الأوروبي تخشى التعامل مع المصارف الإيرانية خوفا من الوقوع في فخ "تمويل الإرهاب" وبالتالي التعرض للعقوبات الأميركية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، تواجه الجهود التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران خطر الانهيار في ظل الأوضاع الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن القلق الأوروبي يرتبط على وجه التحديد بالاقتراح الداعي إلى دفع الأموال للصفقات النفطية مع #إيران بمساعدة البنوك المركزية الأوروبية.

ووفقاً لدبلوماسيّ بالاتحاد الأوروبي، تخشى البنوك المركزية في الدول الأعضاء أن تتدفق مبالغ اليورو إلى الحسابات الإيرانية ومنها إلى حزب الله في #لبنان، والذي صنفته الولايات المتحدة كجماعة إرهابية.

وحسب إذاعة "دويتشيه فيله" الألمانية، فإنه مع انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي مع #إيران واستئناف العقوبات، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، من خلال عرض لدفع ثمن شراء النفط من إيران، دون إشراك البنوك التقليدية على أن يتم ذلك من خلال البنوك المركزية في الدول الأوروبية.

وتشمل عقوبات الولايات المتحدة حظر التعامل بالدولار في حين أن إيران كانت تجري كافة تعاملاتها النفطية بالدولار ما سيعرض كل الجهات التي تتعامل معها لخطر العقوبات المشددة الأميركية.

وينص مقترح المفوضية الأوروبية على أن تقوم البنوك الأوروبية المركزية بإيداع مشترياتها النفطية من إيران باليورو إلى البنك المركزي الإيراني بهدف التحايل على العقوبات الأميركية وأن تستمر في صفقاتها النفطية مع إيران لتكون قادرة على الحفاظ على التزاماتها والبقاء في الاتفاق مع إيران.

وتأتي هذه المحاولات الأوروبية وسط انسحاب أكبر 10 شركات عملاقة في مجال النفط والغاز والشحن والاستثمارات من إيران عقب أيام من الإعلان عن عودة العقوبات الأميركية بينما يقول مسؤولو كل من الاتحاد الأوروبي وإيران أن آمال الحفاظ على الاتفاق بصيغته الحالية ضعيفة جدا.