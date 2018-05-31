ثاني مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ضربة لإيران

قال مدير سابق للموساد الإسرائيلي خلال لقاء مع برنامج تلفزيوني إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطى أمراً للجيش عام 2011 للإعداد لمهاجمة إيران في غضون 15 يوماً.

وأضاف تامير باردو لبرنامج "عوفدا"، الذي بثته محطة "كيشيت تي في"، الخميس، أن الأمر لم يصدر "على سبيل التدريب".

ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو عام 2011، قد كشف في وقت سابق أن نتنياهو سعى لضرب إيران عامي 2010 و2011، لكنه واجه معارضة من قبل مسؤولين إسرائيليين بارزين.

وقال باردو إنه تشاور مع المستشارين القانونيين في الموساد عقب صدور الأمر، لكنه لم يوضح ما الذي جرى بعد ذلك.

لطالما كان نتنياهو أحد أكبر المنتقدين لإيران، واتهم طهران بمحاولة تطوير أسلحة نووية.