إيران تحتجز 20 ناشطا بيئيا بتهمة "التجسس"

تستمر السلطات الإيرانية منذ 5 أشهر باحتجاز أكثر من 20 ناشطاً بيئياً، بتهمة "التجسس من خلال التواصل مع جهات معادية"، بينما قال مسؤول قضائي بارز: "يجب أن نرى حقيقة ما إذا كان هذا التواصل قد تم".

وذلك بالرغم من أن منظمات حقوق الإنسان احتجت على استمرار هذه #الاعتقالات، خاصة بعد وفاة أحد الناشطين في المعتقل، وهو بروفيسور يرأس مركزاً لحماية الحياة البرية.

من جهته، أعلن رئيس محاكم #طهران، غلام حسين إسماعيلي، أن التحقيق في قضية اعتقال 20 ناشطاً بيئياً ما زال مستمراً، حتى يتم التأكد من مدى تواصلهم مع جهات خارجية".

ونقلت وكالة "مهر" الحكومية عن إسماعيلي قوله إن ملف نشطاء البيئة ما زال لدى النائب العام لغرض إكمال التحقيقات.

وكان المئات من ناشطي البيئة والشخصيات الثقافية والاجتماعية في إيران طالبوا بإطلاق سراح #النشطاء البيئيين، الذين تحتجزهم استخبارات #الحرس_الثوري بتهمة التجسس.

وانتقد ما لا يقل عن 700 من النشطاء البيئيين، وأساتذة الجامعات، والفنانين، والمنظمات البيئية، في رسالة وجهوها للرئيس حسن روحاني، في أبريل الماضي استمرار احتجاز هؤلاء الناشطين وحثوه على الإسراع في محاكمتهم والتدخل للإفراج عنهم.

يذكر أن #الاعتقالات بصفوف ناشطي المنظمات البيئية في إيران بدأت منذ بداية شهر فبراير الماضي بزعم ارتباطهم بقضية تجسس.

وكان الجنرال، حسن فيروز آبادي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، قال إن اعتقال الناشطين في مجال البيئة في إيران قد تم باتهام التجسس.

وزعم فيروز آبادي أن الدول الغربية تتجسس على إيران، بواسطة بعض نشطاء البيئة عن طريق الزواحف والسحالي، وترصد من خلالها النشاط النووي الإيراني من خلال "عمليات مركبة".

وكان أحد هؤلاء المعتقلين هو كاووس سيد إمامي، رئيس منظمة حماية الحياة البرية في إيران، والذي توفي في سجن "إيفين" بالعاصمة طهران في ظروف غامضة بعد أيام من اعتقاله.

وطالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق مستقل في وفاة الدكتور إمامي، واتهمتها منظمة #العفو_الدولية بإخفاء الأدلة حول احتمال تعرضه للتعذيب ومن ثمّ اغتياله، مشككة برواية النظام حول انتحار هذا الباحث والناشط البيئي في السجن.