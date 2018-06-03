اغتصاب جماعي لطفلة أفغانية في إيران  

كشف رضا جعفري رئيس قسم الطوارئ الاجتماعية في إيران عن اغتصاب طفلة أفغانية عمرها 5 أعوام من قبل ثلاثة رجال، في خميني شهر بمحافظة أصفهان الإيرانية.

وقال جعفري إن الرجال الثلاثة اختطفوا الطفلة حين كانت تلعب أمام منزلها وبعد ساعات وجدت في حالة "شبه ميتة"، في مبان مهجورة بعد اغتصابها بشكل جماعي، حسب ما جاء في وكالة إيلنا الخبرية.

من جانبها، ذكرت وكالة "صداي أفغان" (صوت الأفغان) أن الجيران وجدوا الطفلة في حالة إغماء كاملة فأخذوها لمنزل والدها بعد تعرضها لاغتصاب جماعي.

وقال رئيس قسم الطوارئ الاجتماعية الإيراني إن الطفلة خرجت من المستشفى لكنها وضعت تحت إشراف القسم النفسي والاجتماعي.

وكشف المسؤول الإيراني أن الشرطة لا تزال تبحث عن مرتكبي هذه الجريمة.

وكان مسعود فريادي، المسؤول عن ملف الحوادث والسجناء في السفارة الأفغانية في إيران قد أكد أن السفارة تتابع القضية عن طريق القضاء الإيراني ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.

يذكر أن الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبق أن تم اغتصاب طفلة أفغانية وقتلها في مدينة مشهد شمال شرق إيران، في قضية هزت الإعلام الإيراني والأفغاني.

ويقول الأفغان إنهم يتعرضون للعنصرية داخل إيران من الشرطة وأحياناً من المواطنين الإيرانيين أنفسهم حيث سبق أن كشف الإعلام عن ممارسات عنصرية قامت بها أطراف إيرانية ضد المهاجرين الأفغان.