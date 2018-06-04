"الدرون" الأميركية تكشف عن صواريخ إيران السرية

كشفت طائرات بدون طيار أميركية عن منشآت سرية في #إيران لصناعة الصواريخ الباليستية، حسب ما جاء في تقرير لقناة "فوكس نيوز"، وبذلك تكون إيران قد انتهكت أهم بنود الاتفاق النووي.

وفي حديث مع قناة "فوكس نيوز"، قال برت وليكويتش، وهو عضو سابق في "العمليات السرية" في الجيش الأميركي: "أنا لست مندهشاً من العثور على هذه الصواريخ الباليستية السرية وتحديد مكانها في إيران".

وأضاف وليكويتش أن "البعض يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترك الاتفاق النووي، لأن النص كان شيطانياً. لكن الواقع أن البعض قد أوصل له معلومات سرية عن وجود مثل هذه المنشآت في إيران، مما يشير إلى أن الإيرانيين ينتهكون #الاتفاق_النووي كل يوم".

وقال العسكري الأميركي السابق: "من المثير للاهتمام أننا كنا نعرف منذ فترة طويلة أن الإيرانيين كانوا يعملون إلى جانب كوريا الشمالية، لتطوير الصواريخ الباليستية السرية".

وتابع وليكويتش: "هذا يجبرنا على أن نأخذ في الحسبان إخفاء النشاطات كالتي تقوم بها إيران، في أي اتفاق نرغب في توقيعه مع كوريا الشمالية".

وتظهر الصور التي نشرتها قناة "فوكس نيوز" المنشأة المخفية التي تقع في مدينة شاهروود في شمال صحراء طبس.

ونصح وليكويتش السلطات الأميركية بأن تأخذ بعين الاعتبار ما قامت به إيران خلال السنوات الماضية، وذلك خلال تفاوضها مع كوريا الشمالية.