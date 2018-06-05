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بالفيديو.. هكذا عبّر شاب إيراني عن مشاعره تجاه الخميني

المصدر: دبي - العربية.نت
شاب إيراني يمزق صورة الخميني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #إيران مقطع فيديو، يظهر شاباً وصفه ناشطون بالشجاع، يعبر عن مشاعره تجاه نظام الملالي عن طريق #تمزيق_ملصق لمؤسس النظام #الخميني.

حركة هذا الشاب ذكرت البعض بالتجمعات الاحتجاجية والإضرابات التي شهدها العديد من المدن الإيرانية نهاية السنة المنقضية ومطلع العام الحالي المطالبة بإسقاط النظام.

كلمات دالّة

#إيران, #الخميني, #تمزيق ملصق

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