بالفيديو.. هكذا عبّر شاب إيراني عن مشاعره تجاه الخميني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #إيران مقطع فيديو، يظهر شاباً وصفه ناشطون بالشجاع، يعبر عن مشاعره تجاه نظام الملالي عن طريق #تمزيق_ملصق لمؤسس النظام #الخميني.

حركة هذا الشاب ذكرت البعض بالتجمعات الاحتجاجية والإضرابات التي شهدها العديد من المدن الإيرانية نهاية السنة المنقضية ومطلع العام الحالي المطالبة بإسقاط النظام.