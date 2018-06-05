بالفيديو.. هكذا عبّر شاب إيراني عن مشاعره تجاه الخميني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #إيران مقطع فيديو، يظهر شاباً وصفه ناشطون بالشجاع، يعبر عن مشاعره تجاه نظام الملالي عن طريق #تمزيق_ملصق لمؤسس النظام #الخميني.
حركة هذا الشاب ذكرت البعض بالتجمعات الاحتجاجية والإضرابات التي شهدها العديد من المدن الإيرانية نهاية السنة المنقضية ومطلع العام الحالي المطالبة بإسقاط النظام.
Brave young man in #Iran expresses his feeling about the ruling mullahs by tearing up a poster of regime founder Khomeini.#IranRagimeChange #FreeIran2018 pic.twitter.com/iw8fSYLgwE— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 5, 2018