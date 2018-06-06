فرنسا: حديث إيران عن التخصيب يلامس الخط الأحمر

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، أن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي يقترب من "الخط الأحمر".

وأضاف لو دريان لراديو أوروبا 1 "دائما ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيرا"، لكنه قال إن خطط إنقاذ الاتفاق النووي مازالت كما هي.

وعاد التوتر بين إيران والغرب منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2015 قائلا إنه معيب بشدة.

وأدلى لو دريان بالتصريحات بعد يوم من حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا على الاهتمام بالتعامل مع "العدوان الإقليمي" الإيراني، قائلا إنه لم يعد بحاجة لإقناع باريس بالانسحاب من الاتفاق النووي، لأنه سينهار على أي حال تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

يذكر أن الولايات المتحدة جددت، الثلاثاء، موقفها من إيران، ومسألة التخصيب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لديهما أدوات ضغط كثيرة على إيران، إذا ما سعت إلى استئناف برنامج نووي مثير للجدل.

وعلقت نويرت، خلال مؤتمرها الصحافي على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الاستعدادات لتخصيب اليورانيوم، بالقول إنه "لن يتم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أو أية أنشطة تسمح لها بتطوير سلاح نووي".

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قال يوم الاثنين، إنه أصدر توجيهاته بالإعداد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه الشهر الماضي.

كما أعلنت إيران أيضا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطط "مبدئية" لإنتاج المواد اللازمة لتشغيل أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.