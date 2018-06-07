إيرانيون يحطمون صناديق خامنئي.. "لا لتمويل الميليشيات"

قام إيرانيون غاضبون بإزالة صناديق الصدقات التابعة لمؤسسة الخميني للإغاثة من الشوارع وتحطيمها، والتبرع بمحتوياتها للفقراء، احتجاجاً على قيام النظام الإيراني بإرسال تلك التبرعات للميليشيات التابعة للحرس الثوري في دول المنطقة كسوريا ولبنان والعراق وفلسطين.

وتداول ناشطون، مساء الأربعاء، عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر قيام العديد من المواطنين بحرق تلك الصناديق بعد أخذ محتوياتها والإعلان بأنهم سيتبرعون بها مباشرة للفقراء.

وقال المحتجون إن على مؤسسة الخميني للإغاثة بدل أن تجمع التبرعات بالملايين لإرسالها إلى الميليشيات في المنطقة في إطار مشروع نظام ولاية الفقيه التوسعي، أن توزعها على ملايين الفقراء في إيران حيث يعيش 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.

وانطلقت تلك الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشر خبر في وسائل إعلام إيرانية يفيد بتبرع لجنة الخميني لإطعام 300 ألف فلسطيني في قطاع #غزة خلال شهر رمضان، عن طريق مؤسسات موالية للنظام الإيراني لها في القطاع.

انزجار مردم و راه اندازی کمپین دور انداختن صندوق صدقات کمیته امداد به جهت توزیع روزانە ٣٠٠ ھزار پرس غذا در #فلسطین و #غزە توسط #کمیته_امداد. pic.twitter.com/By9pSReata — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) June 5, 2018



وأظهرت المقاطع والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام إيرانيين بتحطيم صناديق الصدقات ورميها في الشوارع بعد إخلائها من الأموال، وكتبوا بأنهم سيقومون بتوزيعها على العائلات الإيرانية الفقيرة بدلًا من إرسالها إلى اليمن وقطاع غزة لتأجيج الحروب، وتلميع صورة نظام ولاية الفقيه الدموي.