مرة أخرى.. قراصنة إيرانيون يخترقون شاشات مطار تبريز

قام قراصنة إنترنت إيرانيون باختراق شاشات #مطار_تبريز الدولي، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غرب #إيران، مساء الأربعاء، ونشروا إعلانات لدعم #الاحتجاجات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي أسبوعين من اختراق مماثل لشاشات مطار مشهد الدولي من قبل مجموعة يطلقون على أنفسهم اسم "الخفاقون"، حيث عرضوا على الشاشة إعلانات عن احتجاجات #إيران الشعبية مرفقة بصورة الفتاة المتظاهرة الشهيرة التي تسير بين دخان قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء احتجاجات ديسمبر الماضي في #طهران.

وشهد مطار مشهد حادثة مماثلة، ليلة الأربعاء، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا من شاشات المطار وهي تنشر إعلانا جاء فيه: "نحن مجموعة"الخفاقون" قمنا بعملية احتجاج أخرى على أنظمة الكمبيوتر في مطار تبريز هذه المرة، واضطر مسؤولو المطار إلى إغلاق جميع شاشات المراقبة في المطار لفترة طويلة.. لن يكتموا صوتنا.. وسنواصل القيام بذلك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت هذه المجموعة من خلال رسائل من أرقام مجهولة بعثتها إلى العديد من الصحافيين الإيرانيين داخل وخارج البلاد وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات واتساب وغيرها عن نيتها اختراق أنظمة مطار تبريز الإلكترونية.

وقبل أسبوعين، نشرت مجموعة "الخفاقون" عبارات على شاشات مطار مشهد، شمال شرق إيران، تندد باستمرار التدخل العسكري الإيراني ودعم #الإرهاب في دول المنطقة وتبديد أموال الشعب الإيراني الذي يعاني من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة على تمويل الميليشيات والجماعات المتطرفة.