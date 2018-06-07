مقتل ناشط أحوازي تحت التعذيب على يد مخابرات إيران

أفادت مصادر موثقة، ليلة الأربعاء، بمقتل الناشط الأحوازي #حاتم_جواد_المرمضي، تحت التعذيب في مركز المخابرات الإيرانية في مدينة #الأهواز عاصمة إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية، بعد اعتقال تعسفي دام سنة كاملة دون توجيه أي اتهام رسمي أو حكم من المحاكم القضائية.

وقالت أخت الناشط الأحوازي المقتول، أمل المرمضي، عبر اتصال هاتفي، إن المخابرات أبلغوا العائلة بوفاته في المعتقل، وحذرت الأسرة من إقامة أي مراسم عزاء لأخيها حاتم المرمضي في مدينة الخفاجية.

وأضافت أن السلطات الأمنية التابعة للمخابرات هددت إخوته وقبيلته في مدينة الخفاجية باعتقال أي شخص يأتي لمراسم عزاء قد تقيمها الأسرة.

وأكدت أن الحكومة منعت الجماهير التي تجمعت يوم الأربعاء في بيت الأسرة في الخفاجية واعتقلت اثنين من إخوانها. والخفاجية هي إحدى المدن العربية في إقليم الأحواز الواقع في جنوب غرب إيران.

واعتقل الناشط الثقافي حاتم المرمضي في يونيو من العام الماضي، من بيت والده في الخفاجية على يد المخابرات الإيرانية، وتم نقله إلى مركز المخابرات في الأهواز، وعندما راجعت أسرته المخابرات نفت أن يكون في معتقلاتها، ولكن بعد أشهر اعترفت بوجوده بعد أن تسربت له صور من قبل بقية المعتقلين الذين كانوا في معتقل المخابرات معه ومن ثم تمّ نقلهم للسجون الرسمية، وأخبرت الأسرة ليلة البارحة بأنه توفي في المعتقل، وطلبت منها تسلم الجثة ودفنها دون إعلان الخبر للوكالات أو منظمات حقوق الإنسان المهتمة بقضايا السجناء.

وأضافت أمل المرمضي: "ليس حاتم الوحيد الذي تم قتله تحت التعذيب، وإنما العشرات من الأحوازيين الناشطين ثقافياً والذين يصرون على الحفاظ على هويتهم العربية، ويتم اعتقالهم بشكل تعسفي ومن ثم قتلهم في دهاليز المخابرات التي تستخدم أبشع أنواع التعذيب العائدة للقرون الوسطى".

وتمارس الحكومات الإيرانية المتعاقبة شتى وسائل القمع وسياسة التفريس ضد العرب الأحوازيين في إقليمهم العربي الذي أسقط حكمه العربي عام 1925 حيث جاءت هذه الأعمال التعسفية ضد العرب في تقرير ميلون كوثاري، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، عندما سافر إلى إيران وزار الإقليم العربي عام 2005 في أواخر أيام حكم محمد خاتمي، حيث كتب كوثاري في تقريره لمجلس حقوق الإنسان أن الحكومة الإيرانية تصادر أرض الأحوازيين وتضطهدهم وتحاول بشتى الطرق تفريس منطقتهم وطمس كل ما فيها من معالم عربية، حسب التقرير.