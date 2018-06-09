روحاني: دور روسيا في تنفيذ "النووي" كان بناءً

أعلن الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، السبت، أنه يريد إجراء المزيد من المحادثات مع #روسيا بشأن ما وصفه بالانسحاب الأميركي "غير القانوني" من الاتفاق النووي.



وكان روحاني يتحدث في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة روسيا والصين، والمقامة في مدينة تشينغداو الساحلية الصينية.

وقال إن دور روسيا في تنفيذ الاتفاق النووي كان "مهماً وبناءً".



وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد أعلن الشهر الماضي انسحاب واشنطن مما وصفه "باتفاق مروع أحادي الجانب"، مشيراً إلى أنه سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

موضوع يهمك قرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.ونعت الرئيس الأميركي #الاتفاق_النووي... ترمب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أميركا

وقال ترمب إن الاتفاق النووي كان لمصلحة طهران ولم يحقق السلم، مشيراً إلى أن إلغاءه سيجعل أميركا أكثر أماناً.

كما أضاف أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.

يذكر أن ترمب هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاق، الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".