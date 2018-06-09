شاهد متظاهرين إيرانيين ينعتون مسؤولاً نووياً بـ"الخائن"

خلق انحساب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي حالة من الإحباط بين صفوف الحكومة الإيرانية والموالين للنظام، على حد سواء.

فقد نشرت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية فيديو يعكس مدى اليأس الذي ينتاب مناصري السلطة، خاصة المتشددين منهم لدى مشاهدتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي عندما حضر مظاهرات يوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس" الذي تحتفل به إيران في كل جمعة أخيرة من شهر رمضان.

وتهجم متظاهرون في العاصمة طهران على صالحي، ونعتوه بالمنافق والخائن وبائع الوطن، ورفع البعض شعار "الموت لبائع الوطن" و"الموت للمنافق"، في حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قلد علي أكبر صالحي قبل سنتين تقريباً وسام الشجاعة من الفئة الأولى خلال الاحتفال بالاتفاق النووي ودوره في توقيع الاتفاق مع إدارة باراك أوباما وسائر الدول الكبرى.

وفي الفيديو يشاهد صالحي وهو محاط بحرسه الشخصي محاولاً شق طريقه إلى الأمام والابتعاد عن عدد من المتظاهرين الغاضبين، وبينما انطلقت الشعارات ضده توجه رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني إليهم قائلاً: "إنكم قليلو أدب وكذابون، أنت يا قزم يا قليل الأدب".

وفي أغسطس 2017، قال صالحي لوكالة إيسنا الطلابية: "البعض يصف الاتفاق بالخيانة، ولكن بصفتي الشخص الذي كان له دور في ذلك أقول إنه كان لطفاً من الألطاف الإلهية".

وعلي أكبر صالحي الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير خارجية حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هو أكاديمي وسياسي إيراني من مواليد كربلاء في العراق، حيث مثل إيران لأكثر من أربع سنوات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.