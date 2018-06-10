ابنة رفسنجاني: سياسات النظام الإيراني ستطيح به

اعتبرت فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني السابق والرئيس السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أن سياسات النظام ستطيح به، وانتقدت استمرار تدخلات إيران في سوريا واليمن.

وأكدت رفسنجاني في كلمة لها خلال حفل إفطار السبت، أن "المشاكل الحالية ليست نتيجة الاتفاق النووي، بل بسبب سياساتنا الخارجية بما في ذلك في سوريا واليمن، وفي العلاقات مع الدول والقطيعة والعداء مع الدول الأخرى".

إلى ذلك، اعتبرت الناشطة المحسوبة على التيار الإصلاحي أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر يناير الماضي كانت "علامة على عدم رضا الناس عن الأوضاع الحالية".

وذكرت فائزة رفسنجاني، أن السياسات الحالية المتبعة في البلاد ستقود النظام إلى السقوط، واصفة السياسة الخارجية خصوصًا في سوريا واليمن بـ"الفاشلة"، بحسب ما أفاد موقع "كلمة" التابع لمير حسين موسوي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية.

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كما طالبت بإجراء "استفتاء شعبي حر وقانوني بعيدًا عن الضغوط" على "شرعية النظام" وكذلك على الخلافات والقضايا التي تمر بها إيران، على حد تعبيرها.

ورأت أن إجراء استفتاء شعبي حر على شرعية النظام، ليس بالشيء الغريب فهناك العديد من البلدان تقوم بذلك لمراجعة سياساتها".

كما حثت النظام على إنهاء العداء مع الدول الأخرى، قائلة إن "إيران أصبحت بنظر العالم تفتقد للمصداقية في سياستها الخارجية".