مجموعة السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

تعهد زعماء #مجموعة_السبع الذين عقدوا قمة دامت يومين في كندا بمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وفي بيانها الختامي، تعهدت مجموعة السبع بضمان "سلمية" البرنامج النووي الإيراني.

وقال قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك: "نحن نلتزم بأن نضمن على الدوام سلمية البرنامج النووي الإيراني، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بعدم السعي مطلقا إلى تطوير أو امتلاك سلاح نووي".

وتابع البيان: "ندين تمويل الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الجماعات الإرهابية التي تمولها إيران. كما ندعو إيران إلى لعب دور بناء عبر المساهمة في جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حلول سياسية، ومصالحة، وسلام في المنطقة".

وتتضمن مجموعة السبع دولا أوروبية كبرى وقعت على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 كألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، وهو اتفاق سمح برفع العقوبات عن إيران.

وكان الرئيس الأميركي، الذي غادر القمة مبكراً للسفر إلى سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية، قد قال في تصريحات خلال القمة إن دول مجموعة السبع الكبرى ملتزمة بوضع حد لطموحات طهران النووية والإقليمية.

إلا أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت إنه "لا يزال هناك خلاف حول طريقة التعامل مع إيران، لكننا نتشارك جميعا في القلق بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني".

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من #الاتفاق_النووي الإيراني، في خطوة عارضتها دول أوروبية كبرى بينها ألمانيا.

في سياق آخر، طالب قادة دول مجموعة السبع روسيا بوقف ما اعتبروه محاولات لتقويض الديموقراطية، مقفلين الباب أمام إعادتها الى المجموعة.

وبعد أن رفضوا دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة روسيا إلى المجموعة، تبنت المجموعة اتهام بريطانيا لروسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في جنوب غرب المملكة المتحدة.

وأورد البيان الختامي المشترك للقمة التي استضافتها كندا "ندعو روسيا إلى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديموقراطية، وعن دعمها للنظام السوري".

وتابع البيان: "ندين الهجوم باستخدام غاز للأعصاب من النوع العسكري في سالزبري في المملكة المتحدة. نحن نتفق مع المملكة المتحدة في تقييمها الذي يرجح بشكل كبير أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم".