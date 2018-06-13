شركة أميركية ترفض توريد أحذية منتخب إيران بالمونديال

أعلنت شركة الملابس الرياضية الأميركية، #نايكي،، الثلاثاء، رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في #روسيا.

ووفقًا لبيان للشركة نشرته قناة "اي اس بي إن" الأميركية، فإن #العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب #إيران خلال هذا التوقيت.

وأَضاف البيان أنه وفقًا للحكومة الأميركية فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرض نفسه لغرامات كبيرة.

وتخوض إيران المونديال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترمب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وحسب بيانات رسمية لها، قررت شركات أوروبية كبرى مثل توتال وإنجي وإيرباص الفرنسية، وسيمنز الألمانية وميرسك تانكرز الدنماركية وغيرها، استعدادها لمغادرة إيران، قبل تطبيق العقوبات الأميركية.