روحاني منفصلاً عن الواقع: نواجه حرباً نفسية لا اقتصادية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، أن بلاده "لا تعاني من مشاكل اقتصادية بل من مجرد حرب نفسية يشنها الأعداء"، على حد وصفه.

وتأتي تصريحات روحاني بالرغم من استمرار الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية بسبب الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ووصف ناشطون الرئيس الإيراني عبر مواقع التواصل بـ"المنفصل عن الواقع"، كما فسر آخرون تصريحاته بأنها تأتي للاستهلاك المحلي للتغطية على فشل سياساته الداخلية.

وقال روحاني، في خطاب متلفز خلال لقائه مساء الأربعاء بحشد من العاملين في وسائل الإعلام الإيرانية، إن "مشكلتنا ليست اقتصادية وثقافية وأمنية؛ مشكلتنا هي الحرب النفسية للعدو ووسائل الإعلام الأجنبية".

كذلك هاجم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قائلاً إن "كل حكومات الولايات المتحدة كانت عدوة لنا، لكن هذا أسوأ وأخبث ولديه خطط شريرة أكثر".

وشدد روحاني أنه "ليس هناك أسباب اقتصادية وراء تذبذب السوق الإيرانية"، بالرغم من الانهيار المتواصل للعملة الإيرانية بشكل غير مسبوق في كل تاريخ اقتصاد إيران.

واعتبر صراع إيران مع المجتمع الدولي مجرد "حرب نفسية"، مشيراً إلى أن "وسائل الإعلام تجسد الخط الأمامي للتصدي للحرب النفسية المعادية. ونحن قادرون على التغلب على هذه الحرب".

وانتقد روحاني عدم ثقة الناس بوسائل الإعلام الايرانية واهتمامهم الزائد بوسائل الإعلام الأجنبية، قائلاً إن "الحكومة والإعلام أمام اختبار كبير ويجب توظيف الجهود لزيادة الأمل في نفوس الشعب".