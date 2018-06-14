شاهد.. إيرانية تهتف وسط الجماهير "الموت لخامنئي"

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً يظهر امرأة إيرانية تقف وسط محتجين في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز، وهي تهتف "الموت لخامنئي"، منددة بالإعدامات ضد الناشطين السياسيين.

وقالت المرأة إن "عملاء النظام يريدون إعدام الصوفيين القابعين في السجن.. يريدون إعدام حسين بناهي... ماذا فعل؟.. الموت لخامنئي".

Hear this brave #woman shouting against D #Iranian regime in such a large crowd in the City of Karaj, #Iran

"D Gonabadi's r in prison!

they want 2 execute #RaminHosseinPanahi

Death to #Khamenei "#FreeIran2018 #IranRegimeChange pic.twitter.com/sZrYxDafvh — Voices of Iran (@Voices_of_Iran) June 13, 2018

وأظهر مقطع آخر تظهر فيه المرأة وهي تقف وسط ساحة مهران بحي عظيمية في مدينة كرج، وهي تهتف ضد النظام والمرشد وتندد باستمرار القمع وفرض الحجاب الإجباري على النساء، وقد خلعت غطاء رأسها.

وقال ناشطون إن مصير المرأة بات مجهولاً وسط أنباء غير مؤكدة عن اعتقالها من قبل القوات الأمنية عقب انتشار فيديو هتافاتها ضد النظام ودفاعا عن المعتقلين السياسيين.

يذكر أن الناشط الكردي رامين حسين بناهي، أحد كوادر حزب كوملة الذي أعتقل في يونيو 2017 بعد مطاردة أصيب خلالها بطلقات نارية لدى اعتقاله من قبل الحرس الثوري، محكوم بالإعدام بتهمة النشاط ضد الأمن القومي.

كما أن عشرات من الصوفيين مازالوا محتجزين منذ احتجاجاتهم في العاصمة طهران في فبراير الماضي، بينما حكمت السلطات على عدد منهم بالإعدام بتهمة الإخلال بالأمن القومي ومناهضة النظام.