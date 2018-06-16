بومبيو: ندعو الدول إلى محاسبة قادة إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، عن تأييد واشنطن لقرار البرلمان الكندي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه عبر موقع " تويتر"، الجمعة، إن "الولايات المتحدة تدعم قرار #كندا لإدانتها الشديدةدعم إيران المستمر للإرهاب، وتصنيفها الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "الإيرانيون يقفون بوجه انتهاكات النظام الفاسد. نحن ندعمهم وندعو الدول الأخرى لمحاسبة قادة إيران".

ويأتي هذا الموقف الأميركي عقب تصويت البرلمان الكندي، الثلاثاء الماضي، على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ويطالب الحكومة الكندية بوقف المفاوضات لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني.

U.S. welcomes #Canada’s decision to strongly condemn #Iran for ongoing sponsorship of terror & to add #IRGC to Canada’s list of terrorist entities. Iranians are standing up to the corrupt regime's abuses. We support them & call on other nations to hold Iran's leaders accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2018

وكانت الخارجية الإيرانية، علقت الأربعاء، على قرار البرلمان الكندي، ووصفت اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية ودعوة الحكومة الكندية لوقف المحادثات مع طهران لإعادة العلاقات بين البلدين بأنه "خطأ استراتيجي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريحات صحافية، إن "القرار اعتمد على مزاعم وتهم ضد الحرس الثوري"، حسب زعمه.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن القرار لا يزال في مراحله الأولى، ومن الضروري إتمام مراحل أخرى لتحويله إلى قانون، لكن في حال المصادقة عليه بصورة نهائية، سيشكل ذلك بالتأكيد خطأ استراتيجيًا وجوهريًا ذا أبعاد مخربة"، على حد تعبيره.