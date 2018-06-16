صورة فريدة لروحاني دون العمامة.. وكرة القدم للرجال فقط

نشر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء الجمعة، صورة له على حسابه على تويتر وهو يشاهد مباراة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب.

وبدا #روحاني يصفق لحظة تسجيل الهدف لصالح إيران، مرتدياً ملابس رياضية، وقميص المنتخب بعيداً عن عمامته، في "هندام" نادراً ما يظهر به.

وعلق على الصورة كاتباً: "يا لها من مباراة شيقة.. أفرحتم كل الإيرانيين .. شكراً للمنتخب الإيراني".

في المقابل، أثارت تلك الصورة انتقادات بعض الناشطين الإيرانيين، إذ ذكروا كيف تمنع إيران النساء من دخول الملاعب لمشاهدة المباريات، كما تحظر السلطات الإيرانية تويتر، في الوقت الذي تسمح به "للمحظيين".

وكان المنتخب المغربي تلقى صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا، الجمعة، حيث خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني صفر - 1 على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ في أولى مباريات المجموعة الثانية.

وسجل المهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز هدف المباراة الوحيد خطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

كرة القدم وملاعبها للرجال فقط!

يذكر أنه في إيران وفي الوقت الذي يستمتع بعض المسؤولين بالتغريد على تويتر، تحظر السلطات الإيرانية ذلك على بقية الإيرانيين.

كما تحرم السلطات الإيرانية النساء من الدخول إلى الملاعب بهدف مشاهدة المباريات الرياضية، في حين تسمح بذلك للرجال. وغالباً ما تتعرض النساء للسجن في حال اكتشف أنهن دخلن خلسة أحد الملاعب. وقد عمدت بعض الإيرانيات مراراً إلى التنكر بزي الرجال من أجل أن تتمكن ولو لمرة من الاستمتاع بمشاهدة مباراة لكرة القدم مثلاً، في بلاد لا تزال الكثير من الأمور "محرمة" على النساء بفعل القوانين التي فرضها نظام ولاية الفقيه بعيد الثورة الخمينية عام 1979.