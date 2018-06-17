100 ناشط يطالبون طهران بالتفاوض مع واشنطن دون شرط

طالب عدد من النشطاء السياسيين الإيرانيين وفاعلين بالمجتمع المدني الحكومة بالدخول في مفاوضات مع واشنطن دون أية شروط.

البيان الموقع من قبل 100 شخص يطالب #إيران بـ"التحلي بالشجاعة والإعلان عن استعدادها للتفاوض دون أية شروط مع الولايات المتحدة الأميركية، بغية اتخاذ خطوة في اتجاه تسوية المشاكل والخلافات".

وأوضح الموقعون على البيان أن ما دفعهم لتوجيه هذا الطلب هو الترحيب العالمي الذي حظي به اللقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك "انعدام الأمن والخطر الذي تعيش فيه المنطقة فضلاً عن المخاطر التي تهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي والحياة في إيران"، حسب قولهم.

وأضاف الموقعون مخاطبين سلطات بلادهم: "نحتاج الآن إلى قرار جاد ومسؤول لتغيير السياسيات وأهم هذه السياسات التي نطالب بتغييرها هي التوتر الموجود بين الولايات المتحدة، وإيران"، حسب ما جاء في البيان.

وتوقع البيان أن ترحب إدارة دونالد ترمب بالتفاوض المباشر مع الحكومة الإيرانية.

ومن بين الموقعين البارزين على البيان: أحمد منتظري، ونجل المعارض البارز مهدي كروبي، وعيسى سحر خيز، وعلا محسين كرباسشي، وحسين كروبي وعبدالعلي بازرغان، وجميله كديور، ورضا عليخاني وصديقه وسمقي، وعلي كشتغر، حسب ما جاء في موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد وضع في مايز/أيار الماضي قائمة من 12 مطلبا أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، أهمها وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، وإغلاق مفاعلها العامل على الماء الثقيل ووقف نشر الصواريخ الباليستية ووقف التطوير اللاحق للصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية. ورفضت إيران هذه الشروط الأميركية.