شاهد تجدد التظاهرات في طهران احتجاجاً على الغلاء

تجددت التظاهرات في العاصمة الإيرانية #طهران، احتجاجاً على موجة غلاء الأسعار، بالرغم من تهديد السلطات بقمع أية تجمعات احتجاجية.

صدها تن از مردم تهران در خیابان #سپهسالار با شعار #نه_به_گرانی تظاهرات کردند. pic.twitter.com/y9ZPkvP8II — شهروندیار (@shahrvandyar) June 18, 2018

وتداولت حسابات مؤسسات حقوقية ونشطاء إيرانيين مقاطع تظهر المئات يهتفون ضد النظام في شارع سبهسالار، وسط طهران، داعين أصحاب المحلات إلى الإضراب العام وإغلاق محلاتهم للتضامن مع المحتجين.

وأظهر مقطع فيديو حشوداً من المتظاهرين وهم يهتفون: "لا للغلاء، لا للحكومة غير الكفوءة، لا للمسؤولين المستهترين".

كما هتف قسم من المتظاهرين من منتجي الأحذية ضد النظام بشعارات: "لا للبطالة" و"لا إنتاج بدون دعم" و"أنتم أعداؤنا وليس أميركا"، في إشارة إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية تدهور الأوضاع وهو الذي يلقي اللوم على العقوبات الأميركية للتهرب من المسؤولية، وفق ناشطين.

تظاهرات كبيرة للعاملين في مجال #الأحذية بحديقة #سپهسالار في #طهران بشعارات: "الموت للغلاء، الحكومة غير اللائقة، المسؤول المستهتر، الإنتاج بدون دعم، نحن أعداء أنفسنا فلا تكذبوا وتقولوا #أمريكا، والموت للبطالة" pic.twitter.com/qEWfRFe1Or — المعارضة الإيرانية الشعبية 🇮🇷✊🏼 (@iranoppesition) June 18, 2018

وتأتي هذه التظاهرات بالرغم من إعلان وزارة الداخلية الإيرانية قبل أيام عن "خطة تنظيم التجمعات" بشروط تعجيزية، حيث حددت أماكن خاصة للتظاهر.

وطلبت الحكومة من المتظاهرين أن يلتزموا بطلب ترخيص للمظاهرات وأن تتم كافة التجمعات تحت إشراف قوات الأمن والشرطة، الأمر الذي يرفضه الناشطون الذين يقولون إن هذه الشروط تأتي بهدف السيطرة على الاحتجاجات وإفراغها من محتواها وللحيلولة دون تهديد النظام وإمكانية شل قدراته من خلال تواصل الإضرابات والاحتجاجات الشعبية وصولاً للعصيان المدني السلمي.

وفي السياق، تظاهر مئات المعلمين المتقاعدين أمام وزارة التعليم والتربية في طهران صباح الاثنين، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم.

كذلك احتج العاملون في تعاونيات أسهم العدالة في تجمعهم أمام وزارة الاقتصاد والمالية على عدم دفع مستحقاتهم من الأجور لمدة 39 شهراً.

ونظمت مجموعة من المواطنين المسلوبة أموالهم في عملية اختلاس بالمليارات في مشروع عمراني بمنطقة "غيشا " بطهران تجمعاً احتجاجياً أمام دائرة مباحث شابور.

وبعيداً عن العاصمة طهران، استمرت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تظاهر مجموعة من أهالي إسلام آباد مغان، بمحافظة أردبيل، شمال غربي #إيران، للاحتجاج على قطع أشجار التوت لغرض توسيع الشارع.

وكتب المتظاهرون، وهم من القومية الآذرية، لافتات باللغة التركية تندد بسياسات النظام في تخريب البيئة، وفق وصفهم.

وفي الأهواز، جنوب غربي إيران، واصل عمال مصنع الصلب وعوائلهم، تجمعهم الاحتجاجي لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى النيابة العامة في المدينة، للاحتجاج على اعتقال زملائهم خلال مظاهرات قبل أيام.

وشهدت مدن الأهواز العربية مظاهرات مستمرة لأيام عدة من قبل الفلاحين، احتجاجاً على منع الزراعة بحجة شح المياه التي تم نقلها لمحافظات أخرى، وكذلك سائقو الشاحنات الذين انضموا إلى الإضراب العام للسائقين في كافة أنحاء البلاد.