إيران: المقترحات الأوروبية لإنقاذ "النووي" لا ترضينا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الثلاثاء، أن المقترحات الأوروبية الرامية إلى إنقاذ #الاتفاق_النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة لا ترضي طهران، محذراً من أن كل الأطراف ستخسر إذا أقدم الغرب على تهميش دور بلاده، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وعبر صالحي، بحسب الوكالة، عن عدم رضا #إيران تجاه المقترحات الأوروبية خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

ونقلت الوكالة عن صالحي قوله إنه "إذا استمر ذلك فسوف تخسر كل الأطراف".

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في 8 أيار/مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الاتفاق كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وأن إلغاءه سيجعل أميركا أكثر أماناً.

كما لفت ترمب إلى أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية، قائلاً إن "النظام الإيراني مول الفوضى واعتدى على جنودنا، وحوّل مواطنيه إلى رهائن، ومستقبل إيران عائد لشعبها. كذلك أكد أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني.