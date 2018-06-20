خامنئي يعارض انضمام إيران لاتفاقية مكافحة الإرهاب

أعلن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، معارضته للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال FATF) ) وطلب من نواب مجلس الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل لهذه الاتفاقية.

وكان البرلمان الإيراني قد أرجأ الأسبوع الماضي، المصادقة على لائحة انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لمدة شهرين، بينما صوت بالموافقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو".

من جانبه، قال خامنئي في كلمة له بثت مباشرة عبر التلفزيون الإيراني، لدى استقباله النواب الأربعاء، إن ايران لن توقع على هذه المعاهدات الدولية التي أعدت لمنافع ومصالح الدول الكبرى، ويصوت عليها الدول المتحالفة معها أو الخائفة منها"، على حد تعبيره.

وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني فشل أيضا الشهر الماضي، في المصادقة على اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " التي اعتبرها المتشددون اتفاقية "استعمارية" وسوف تمنع إيران من مواصلة دعم الجماعات الموالية لها تحت طائلة محاسبة المنظمات الإرهابية.

بينما يضغط الجانب الأوروبي على الحكومة الإيرانية خلال محادثاته بالانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست ولم تنفذها.

ويعتبر المتشددون الإيرانيون أن بنود المعاهدة مخالفة لمبادئ الثورة والنظام وأيديولوجيته، وأن التوقيع عليها يهدد صلة إيران بالجماعات المتطرفة التي تدعمها ماليا ولوجستيا وعسكريا، وبالتالي إمكانية محاسبة إيران على دعم تلك الجماعات التي قد يتم تصنيفها قريباً كمنظمات إرهابية دولية كميلشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وبعض فصائل الحشد الشعبي العراقي وغيرها.