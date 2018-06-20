شاهد شرطية بإيران تهاجم طالبة لحجابها.. تعنيف وانهيار

تداول ناشطون إيرانيون فيديو يظهر عنف الشرطة الدينية في إيران، التي تلاحق النساء والفتيات بسبب لباسهن، فارضة لبس الحجاب بالطريقة التي ترتئيها.

ويظهر في الفيديو الذي نشر مساء الثلاثاء عناصر من الشرطة الدينية النسائية يلاحقن طالبة حتى ركوبها الباص، معنفات إياها بسبب كيفية ارتدائها الحجاب الذي أتى غير مناسب بنظر تلك الشرطيات.

ولم تكتف إحدى الشرطيات بذلك، بل عمدت إلى دفع الطالبة المسكينة إلى داخل الباص، مجبرة إياها على إمضاء تعهد على ما يبدو، ما دفع الفتاة إلى الانهيار باكية تحت هذا القدر من التعنيف المعنوي واللفظي، راجية الشرطية أن تتركها وشأنها، لأن لديها امتحانا، بحسب ما يظهر في الفيديو.

دفعت هذه الحادثة طالبات أخريات إلى التعاطف مع "رفيقتهن الضحية"، فهمت إحداهن بالجلوس إلى جانبها في الباص المدرسي قائلة:" لنر الآن ماذا يمكنها أن تفعل"، في إشارة إلى الشرطية.

كما قالت لها مواسية: لا تبكي، لأنهن لا يستحققن دموعك".

بعدها دعتها طالبة أخرى للجلوس إلى جانبها في مؤخرة الباص.

ببینید وحشیگری گشت ارشاد با چند دانشجوی جوان را. یکی از دانشجویان جوان گریه می‌کند اما دانشجوی دیگری شجاعانه به او دلداری می‌دهد و‌ می‌‌گوید اینها ارزش گریه کردن ندارند #دوربین_ما_اسلحه_ما #mycameraismyweapon

See how morality police brings tears to young student because of hijab pic.twitter.com/tL5DY0aOTX — masih alinejad (@AlinejadMasih) June 19, 2018

يذكر أنه غالباً ما تتكرر مثل تلك الحوادث في إيران، ما دفع ناشطين إلى إطلاق مبادرة "الأربعاء الأبيض" للتعبير عن رفض الحجاب الإلزامي الذي فرضته القوانين المطبقة منذ الثورة الخمينية في البلاد عام 1979.

ومنذ نهاية ديسمبر الماضي، تم اعتقال أكثر من 30 إيرانية بسبب #نزع_الحجاب علناً في بادرة تحدٍّ للقانون. وأفرجت السلطات عن معظمهن لكنهن ما زلن يخضعن للمحاكمة.