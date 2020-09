شاهد شرطية بإيران تهاجم طالبة لحجابها.. تعنيف وانهيار

ببینید وحشیگری گشت ارشاد با چند دانشجوی جوان را. یکی از دانشجویان جوان گریه می‌کند اما دانشجوی دیگری شجاعانه به او دلداری می‌دهد و‌ می‌‌گوید اینها ارزش گریه کردن ندارند #دوربین_ما_اسلحه_ما #mycameraismyweapon

See how morality police brings tears to young student because of hijab