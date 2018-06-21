ميركل: يجب التصدي لتوجهات إيران "العدائية" بالمنطقة

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، إن البلدان الأوروبية قلقة من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعت لإيجاد حلول للتصدي لتوجهات طهران "العدائية" في الشرق الأوسط.

وقالت بعد لقائها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان "لا ينبغي الاكتفاء بمناقشة توجهات إيران العدائية لكننا بحاجة لحلول عاجلة".

ولا تزال ألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، والذي أدى لرفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي، رغم انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه في مايو/أيار.

وقالت ميركل إنه رغم رغبة الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 فإن القلق ينتابها بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووجود طهران في سوريا ودورها في حرب اليمن.

وقال العاهل الأردني إنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وكان الملك التقى الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوم الثلاثاء مع جاريد كوشنر مبعوث ترمب للمنطقة.

هذا ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى عمان، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الأردن، تجري خلالها مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، تتناول علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.