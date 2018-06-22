إيران: قد نخرج من الاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي "أصبح في غرفة العناية المركزة، وأن إيران قد تخرج من الاتفاق خلال الأسابيع القادمة".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عراقجي أكد خلال مقابلة مع قناة "يورو نيوز"، الخميس، أنه ليست هناك رؤية واضحة لاستمرار التفاوض مع أوروبا للإبقاء على الاتفاق النووي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن الاتفاق النووي دخل غرفة العناية المركزة لأنه فقد أهم نقطة تحفظ توازنه التي كانت تتمثل في انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

وأضاف: "إذا رغبت أوروبا وسائر الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالحفاظ عليه، يتعين عليهم أن يقدموا تضحيات أكبر، لاسيما في قضية تعويض الخسائر الناجمة عن انسحاب أميركا والعقوبات الأميركية المفروضة مجدداً على إيران"، حسب تعبيره.

واتهم عضو فريق التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني، أرووبا، بلعب دور الشرطي الجيد بالتنسيق مع أميركا، وقال: "لا تعنينا الطريقة التي تسعى أوروبا من خلالها للإبقاء على الاتفاق النووي وفي نفس الوقت إبعاد العقوبات الأميركية، فجُل ما نهتم به هو تواجد الشركات الأوروبية في إيران وبقاؤها".

وأضاف: "ما يعنينا أيضاً بيع نفطنا، نريد أن نُودِع الأموال بسهولة في حساباتنا، ويتوجب أن يقوم اتصال مصرفي بيننا وبين أوروبا، وهذا الأمر بعهدة الأوروبيين حتى يجدوا الطريق الرئيسي".

وأشار عراقجي إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن في أعقاب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مهلة زمنية محددة لأوروبا للبقاء في الاتفاق، قائلاً: "لقد نفد صبر إيران وهناك احتمال لتخرج من الاتفاق النووي في غضون الأسابيع المقبلة".