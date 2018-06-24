مفاوض إيراني سابق: يجب حل حكومة روحاني

اقترح المفاوض الإيراني السابق بالملف النووي الدبلوماسي، حسين موسويان، حل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني وإجراء انتخابات مبكرة لمواجهة الضغوط الأميركية، على حد تعبيره.

وقال حسين موسويان في مقابلة مع صحيفة "همشهري" الإيرانية واسعة الانتشار، السبت، إن "الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والمصالح الوطنية العليا ضحيتان لصراع الأجنحة السياسية داخل النظام".

وأكد المتحدث السابق باسم الوفد التفاوضي الإيراني أن "قادة النظام يجب أن يجدوا حلولا لهذه المعضلات من خلال إعادة تركيبة الحكومة أو حتى استقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة، لأن استمرار الوضع الراهن غير ممكن خلال العامين المقبلين".

ورأى موسويان أن مفاوضات جديدة بين أميركا وإيران حول البرنامجين النووي والصاروخي لطهران وتدخلات إيران في المنطقة غير ممكنة دون موافقة المرشد الأعلى، علي خامنئي، وأن هناك انقسامات حادة داخل النظام حول هذه القضية.

وكان خامنئي، قد أصدر تعليمات عبر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي حول الاستعداد لبدء تخصيب اليورانيوم وتعزيز القدرات الصاروخية في خطوات فسرها مراقبون بأنها تمهد لحرب مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن.

وتتحدث الحكومة الإيرانية عن مهلة نهائية للدول الأوروبية حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم مقترحاتها وضماناتها من أجل الاستمرار بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، خلال كلمة له في مؤتمر "التعاون الإيراني الأوروبي" في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن بلاده ستحدد قرارها حول الالتزام بالاتفاق من عدمه بعد دراسة المقترحات التي ستقدمها أوروبا.