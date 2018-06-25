سوق طهران "يغلي".. "اخرجوا من سوريا والتفتوا إلينا"

تجددت، الاثنين، المظاهرات والإضرابات الاحتجاجية التي كانت انطلقت، الأحد، في العاصمة طهران على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى 87000 ريال إيراني بعد أن كان في مطلع السنة الميلادية حوالي 37000 ريال.

ورغم أن سعر الدولار تراجع واستقر على 80000 ريال إلا أن تقارير ميدانية أكدت انطلاق مظاهرات احتجاجية عمت عدداً من المدن الإيرانية، الاثنين، وقامت قوى الأمن بالتصدي للمتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع، خاصة خلال مواجهة المحتجين في سوق طهران الكبير (البازار).

#IranProtests update from Tehran: Iran regime fires teargas as thousands of protesters march toward Parliament with chants of "Leave Syria alone. Think of us instead" & "Death to the dictator". The world can support them in the diaspora's June 30 #FreeIran2018 convention in Paris pic.twitter.com/SGOE5e20ck — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) June 25, 2018

ولم تقف المظاهرات والإضرابات عند الاحتجاج على سعر العملة فحسب، بل أتت ضد ارتفاع أسعار السلع والركود في الأسواق بمختلف المدن الإيرانية.

وفي طهران، تجمع المتظاهرون أمام البرلمان الإيراني، إلا أن قوى الأمن هاجمتهم بالغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، عمت مدن شهريار وكرج وقشم وبندر عباس ومشهد هي الأخرى مظاهرات احتجاجية أسوة بالعاصمة طهران، ونزل المحتجون إلى الشوارع وأطلقوا شعارات ضد الغلاء، متجاوزين في بعض الأحيان المطالب الاقتصادية والمعيشية وهاتفين "الموت للديكتاتور"، في إشارة لمرشد النظام، علي خامنئي، و"اتركوا سوريا وفكروا بحالنا" تذكيرا بالتدخل الإيراني في دول المنطقة، والذي يكلف الميزانية الإيرانية على حساب الوضع المعيشي للمواطن العادي.

واعترفت وكالة فارس للأنباء القريبة من الحرس الثوري، أن مظاهرات اليوم بدأت مع إضراب بسوق الأقمشة والبازار الكبير وسوق القيصرية وشارسوق في طهران، ولاحقاً أغلق التجار في مختلف الأسواق محلاتهم وانضموا إلى المضربين.

این مردم بی‌‌اسلحه هستند به آنها حمله نکنید. حق اعتراض را حتی خود قانون اساسی به شهروندان داده کسانی که قانون خودشان را هم قبول ندارند به به زنان گیر‌می‌دهند که چرا قانون حجاب را رعایت نمی کتید. گوش دهید. #اعتراضات_سراسری #اعتصاب_بازار pic.twitter.com/d5NzRRyzNG — masih alinejad (@AlinejadMasih) June 25, 2018

في المقابل، أفيد عن قيام قوى الأمن الإيرانية بمهاجمة المتظاهرين في سوق طهران الكبير والاشتباك مع التجار.

يذكر أن #البازار أي #سوق_طهران_الكبير ، لعب دورا بارزا ومصيريا في ثورة 1979 التي أسقطت آخر شاهات إيران محمد رضا بهلوي.

كما يشار إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة يساور التجار في إيران القلق بسبب حظر استيراد 1400 نوع من السلع والبضائع، وفي مقدمتها السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعزوف الزبائن عن الشراء وبالتالي إصابة الاقتصاد بالركود.