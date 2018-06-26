احتجاجات طهران والمحافظات تتسع.. ودعوات لتنحي خامنئي

اتسعت الاحتجاجات التي بدأت في طهران بالتزامن مع إضراب عام للبازار الرئيسي في العاصمة ضد انهيار عملة الريال، وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وتوقف البيع والشراء، حيث أغلقت المحلات في مختلف أسواق العاصمة محلاتها، وسط تصاعد الهتافات بإسقاط النظام وتنحي مرشده الأعلى علي خامنئي.
فوری الان— منتظر صبح سحر (@Sobhe_Pirozy) June 26, 2018
ادامه اعتراضات و اعتصابات در #تهران
سه شنبه ۵ تیر ۹۷#اعتصاب_سراسری #اعتصاب_بازار #تظاهرات_سراسرى#اعتصابات_سراسری طناب دار رژیم pic.twitter.com/viXCkwIzwr
وتظهر فيديوهات بثها ناشطون عبر مواقع التواصل امتداد المظاهرات من ساحة "سبزه" وسط العاصمة مع شعارات "اخرجوا من سوريا وفكروا بحالتنا"، إلى ميدان "شوش" جنوب العاصمة طهران، حيث أظهر مقطع اشتباك عدد من الشبان مع وحدات من قوات مكافحة الشغب، هناك.
🔴فوری :— عــرفان حقیـقت (@tarighatsalk) June 26, 2018
امروز سه شنبه 5تیر
میدان شوش درگیری نیروهای سرکوبگر به مردم#اعتصاب_سراسری
#تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/cRgbpswyTG
كما نشر ناشطون مقاطع وصوراً تظهر هجوم قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بالقرب من سوق الذهب في طهران، الذي انضم أصحاب محلاته للاحتجاجات، حيث أطلقت العيارات المطاطية ضدهم.
وفي أصفهان، وسط إيران، انضم البازار الرئيسي في المدينة وهو من أكبر أسواق البلاد إلى الإضراب العام.
#فوری— ЯΛÐłCΛŁłST (@DR_FRANKESHTEIN) June 26, 2018
اعتصاب بازار هنر اصفهان
سه شنبه پنجم تیر ماه ساعت 12 ظهر#تظاهرات_سراسری#اعتصاب_سراسری#در_خیابان_میمانیم#دیگه_تمومه_ماجرا pic.twitter.com/nDv8aX5zIw
وفي مدينة أراك، مركز محافظة ألبرز، أغلقت كافة المحلات في السوق الرئيسي أبوابها، تضامنا مع الإضراب العام في البلاد.
كما اندلعت احتجاجات وإضرابات في المحافظات التركية الأذرية والكردية، حيث أغلق باعة محلات سوق الذهب في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية أبوابهم وأعلنوا تأييدهم لـ إضراب تام.
كما أعلن أصحاب محلات سوق مدينة كرمنشاه الكردية غرب إيران، توقفهم عن العمل وأغلقوا محلاتهم صباح الثلاثاء.
من جهته، دعا المحامي والناشط الحقوقي البارز، قاسم شعلة سعدي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني إلى التنحي عن الحكم وتسليم السلطة للشعب قبل فوات الأوان.
وقال شعلة سعدي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "سيد خامنئي! هذا المسار يؤدي إلى انهيار النظام. سواء قبلتم شروط ترمب أو أردتم الحرب معه أو قمتم بقمع احتجاجات الشعب، فالنتيجة هي تغيير النظام بعامل خارجي. بقيت طريقة واحدة فقط! منح السلطة للمعارضة النابعة من الشعب بطريقة سلمية.
آقای خامنهای! این مسیر به #فروپاشی_نظام میرسد. چه شروط #ترامپ را بپذیرید، چه بخواهید با او بجنگید و چه بخواهید #اعتراضات_مردم را #سرکوب کنید نتیجه #تغییر_نظام با عامل خارجی است. فقط یک راه باقی مانده! قدرت را به طورمسالمت آمیز به #اپوزوسیون برآمده از ملت واگذار کنید.— قاسم شعلهسعدی (@sholesadi) June 25, 2018
وعبر مواقع التواصل، تواصلت هاشتاغات الإيرانيين بوسوم #IranStrikes #اعتصاب_سراسری #تظاهرات_سراسری #IranProtests وكذلك #سقوط_ریال و #IranRegimeChange (#تغيير_النظام_الإيراني)، بالإضافة إلى #در_خیابان_میمانیم (سنبقى في الشارع) دعماً للإضراب والاحتجاجات.