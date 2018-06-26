عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

قرقاش: انسحاب إيران من الملفات العربية خير لها

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات، أنور قرقاش الثلاثاء أن الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي.

وأكد في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أن إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل، ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب.

إلى ذلك، اعتبر أن التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبر عن ذلك باحتجاجه المعيشي اليومي.

موضوع يهمك
?
انطلقت صباح الثلاثاء مظاهرات أصحاب المحلات في #بازار_طهران (سوق طهران الكبير) والتي دخلت يومها الثاني، حيث أغلقت المحلات...

سوق طهران "مشلول".. وهتافات تتصاعد "لا غزة لا لبنان" سوق طهران "مشلول".. وهتافات تتصاعد "لا غزة لا لبنان" إيران

كما شدد على أن عودة طهران إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة.

وقال: "لا بد للقوى والميليشيات الطائفية والتي تدور في الفلك الإيراني أن تراقب تطور المشهد، مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التي ستشهدها إيران، إن عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها".

كلمات دالّة

#الإمارات, #طهران, #قرقاش

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر